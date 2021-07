Pościg za mężczyzną, który uciekał kradzionym samochodem zakończony zatrzymaniem Data publikacji 12.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skoordynowane działania oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny uciekającego kradzionym samochodem z terenu Niemiec. Starania chojnowskich i legnickich funkcjonariuszy biorących udział w pościgu autostradą A4 już po 15 minutach zakończyły się szybkim i skutecznym zatrzymaniem sprawcy. Wartość skradzionego pojazdu to 12 tysięcy euro. Za popełnione przestępstwo grozi zatrzymanemu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek, 09.07.br., oficer dyżurny legnickiej Policji został poinformowany o tym, że autostradą A4 z Bolesławca do Legnicy przemieszcza się pojazd marki audi skradziony nocą z terenu Niemiec. Natychmiast na miejsce skierowano kilka patroli z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komisariatu Policji w Chojnowie, których zadaniem było jak najszybsze zatrzymanie.

Patrol Wydziału Ruchu Drogowego widząc pojazd przystąpił do jego zatrzymania. Niestety kierowca nie reagując na znaki i sygnały wydawane przez policjantów gwałtownie przyspieszył i zjechał z autostrady w drogę krajową. Podczas skoordynowanych działań oficer dyżurny stale informował funkcjonariuszy o położeniu samochodu, co umożliwiało zablokowanie ewentualnych dróg ucieczki.

W efekcie niespełna 15-minutowego pościgu doszło do szybkiego i sprawnego zatrzymania 32-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego. Przestępca został osadzony policyjnej celi, a skradzione mienie o wartości 12 tysięcy euro zabezpieczono.

Mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem, za popełnienie którego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)