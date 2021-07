Policjanci, w czasie wolnym, zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę Data publikacji 13.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci z Brodnicy i Lipna, jadąc prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby, w miejscowości Radomin zauważyli kierowcę wykonującego na drodze niebezpieczne manewry. Mężczyzna zjeżdżał na przeciwległy pas jezdni, co stwarzało uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Jak się okazało, 40-latek miał w organizmie 3 promile!

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (10.07.2021) późnym wieczorem na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Funkcjonariusze z Brodnicy i Lipna, po zakończonej służbie, w drodze do miejsc zamieszkania, w miejscowości Radomin zauważyli opla astrę, którego kierowca jechał całą szerokości jezdni, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze, mając podejrzenie, że mężczyzna może być pod działaniem alkoholu bądź narkotyków, za pomocą klaksonu, dawali mu znaki do zatrzymania pojazdu. Kiedy ten zjechał na parking przy sklepie, policjanci podbiegli do niego i wyciągnęli mu kluczyki z auta. Od kierowcy wyraźnie czuć było alkohol. Funkcjonariusze obezwładnili szarpiącego się z nimi mężczyznę, po czym wezwali policjantów z Golubia–Dobrzynia. Jak się okazało, 40-letni mieszkaniec powiatu golubsko-dobrzyńskiego miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie, za popełnione przestępstwo, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci, którzy od niedawna służą w szeregach Policji udowodnili, że policjantem jest się zawsze również po służbie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)