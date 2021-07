Akcja ratunkowa służb. Młody mężczyzna dryfował na środku Zalewu Wiślanego Data publikacji 13.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po godzinie 18:00 dyżurny nowodworskiej policji otrzymał zgłoszenie, że młody mężczyzna wypadł z jachtu i dryfuje na kole ratunkowym na środku Zalewu Wiślanego. Na miejscu trwała akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Wczoraj (12.07.2021) po godzinie 18:00 oficer dyżurny nowodworskiej policji, otrzymał informację, że w miejscowości Krynica Morska – Piaski na Zalewie Wiślanym z jachtu wypadł mężczyzna. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, że sześcioosobowa załoga wypłynęła na Zalew Wiślany. W pewnym momencie zaskoczyła ich burza i silny wiatr. 22-letni mężczyzna przestraszył się momentu, w którym jacht przechylił się blisko lustra wody, postanowił wyskoczyć z jachtu do wody. Załoga rzuciła mężczyźnie koło ratunkowe, niestety z uwagi na silny wiatr i fale nie mogli utrzymać go na linie, po jakimś czasie stracili mężczyznę z pola widzenia. Załoga wystrzeliła race, po czym powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce przypłynęły służby ratunkowe: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z Tolkmicka i Sztutowa, załoga Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, Grupa Wodno – Nurkowa JRG II Elbląg. Po około godzinnych poszukiwaniach młodego mężczyznę wyłowiła jednostka Straży Granicznej około dwóch kilometrów od portu w Piaskach. Mężczyźnie nic się nie stało. Załoga jachtu dopłynęła do portu.

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości sternika jachtu okazało się, że mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany, odpowie jak za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, grozi mu za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)