Kryminalni nie dopuścili do zabójstwa i zatrzymali zleceniodawcę Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zlecenie zabójstwa. 25-latek nakłaniał 37-letniego znajomego o bogatej przeszłości kryminalnej, do zabicia męża swojej 37-letniej partnerki oraz ich nastoletniego syna. Jak stwierdził, stoją oni na drodze do jego szczęścia... Teraz grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili i zatrzymali 25-latka, który w kwietniu br. namawiał mężczyznę o bogatej przeszłości kryminalnej do zamordowania dwóch osób lub pozyskania osoby, która dokona tej zbrodni. Mieszkaniec Katowic chciał zlecić 37-latkowi zamordowanie 42-letniego męża i nastoletniego syna swojej partnerki, gdyż jak twierdził stanowili przeszkodę na drodze do jego szczęścia osobistego. Za dokonanie tego czynu zaoferował znajomemu z terenu województwa śląskiego kwotę 10 tysięcy złotych. Sam dokładnie też zaplanował zbrodnię. Chciał aby przestępstwo zostało dokonane w taki sposób, aby zdarzenie wyglądało na wypadek komunikacyjny.

Gdy śledczy dowiedzieli się o sprawie, wkroczyli do akcji i zatrzymali obu mężczyzn. W poniedziałek zleceniodawca usłyszał prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut niezawiadomienia o przestępstwie organów ścigania. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe w Katowicach.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.51 MB)