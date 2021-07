„Dziękuję jeszcze raz Panowie” Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wpłynęło podziękowanie kobiety, która w związku z urazem oka wymagała szybkiej pomocy lekarskiej. W miniony poniedziałek 11 lipca kobieta nie mogąc samodzielnie prowadzić swojego samochodu, zatrzymała się, czym zwróciła uwagę mundurowych z kłobuckiej drogówki. Gdy policjanci dowiedzieli się, co się stało, natychmiast pomogli kobiecie i eskortowali ją do częstochowskiego szpitala, gdzie na czas otrzymała niezbędną pomoc.

„Chciałabym serdecznie podziękować dwóm funkcjonariuszom Kłobuckiej Komendy, którzy dziś pomogli mi w trudnej sytuacji” czytamy w podziękowaniach kobiety, która w związku z urazem oka wymagała natychmiastowej pomocy lekarskiej. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek 11 lipca br. Przejeżdżająca przez miejscowość Wilkowiecko kobieta, nie mogąc dalej samodzielnie prowadzić swojego samochodu, zatrzymała się, czym zwróciła uwagę mundurowych z kłobuckiej drogówki. Gdy policjanci dowiedzieli się, co się stało, natychmiast pomogli kobiecie i eskortowali ją do częstochowskiego szpitala, gdzie na czas otrzymała niezbędną pomoc.

„Panowie bez wahania eskortowali mnie radiowozem na SOR. Ich reakcja na moje chaotyczne tłumaczenie sytuacji była natychmiastowa (w ciągu minuty ruszyliśmy na SOR), rzeczowa (w tym zadbanie o bezpieczne pozostawienie mojego auta i zabranie potrzebnych rzeczy) i bardzo skuteczna”.

„Gratuluję posiadania w swoich szeregach tak kompetentnych ludzi, którzy w pełni zasługują na pochwałę. Nie znam niestety nazwisk”.

My znamy te nazwiska, a podziękowania przekazujemy st.sierż. Pawłowi Pietrzycy oraz sierż. Grzegorzowi Szyjce z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kłobucku.

Oczywiście takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania innym.

