Pierwsza przewodniczka psa w Lubuskiej Policji – Basia i jej Parys już się szkolą Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Barbara Sysak z jednostki w Żaganiu będzie pierwszą w historii przewodniczką psa służbowego w Lubuskiej Policji. We wtorek (13 lipca) poznała ona swojego nowego kompana – owczarka belgijskiego Parysa. Wspólnie udali się już na szkolenie do Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach, gdzie odbędą szkolenie i nawiążą więź. Z tym nie będzie problemu, bo Basia od zawsze jest miłośniczką czworonogów.

W historii Lubuskiej Policji nigdy nie było przewodniczki psa służbowego. Tym wyjątkowym rodzajem służby zawsze interesowali się bardziej policjanci. Od wtorku (13 lipca) ten stan rzeczy się zmienił, a do grona funkcjonariuszy służących na co dzień z czworonożnymi kompanami dołączyła sierżant Barbara Sysak z komendy w Żaganiu.

We wtorek Basia poznała Parysa – rocznego owczarka belgijskiego, z którym wspólnie udała się na szkolenie do Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach, gdzie do listopada będą poznawać tajniki tego rodzaju policyjnej służby. Dla policjantki to wyjątkowa chwila, ponieważ na co dzień jest ona miłośniczką czworonogów i od samego początku służby w niebieskim mundurze marzyła o tym, żeby zostać przewodniczką. Wszystko wskazuje na to, że jej marzenie się spełni. Wystarczy, że pozytywnie ukończy to kilkumiesięczne szkolenie, w czym na pewno pomoże jej nowy kompan – Parys. Ten pierwsze testy ma już za sobą. Podczas wstępnej weryfikacji doskonale przeszedł badania i wszystko wskazuje na to, że już niebawem dołączy do grona policyjnych psów służbowych.

W Lubuskiej Policji służbę pełnią aktualnie 34 czworonogi, z których 7 to psy specjalistyczne zajmujące się wyszukiwaniem materiałów wybuchowych czy środków odurzających, 1 to pies bojowy towarzyszący na co dzień lubuskim kontrterrorystom, a 26 pozostałych to psy patrolowo-tropiące, do grona których ma dołączyć także Parys.

Sierżant Barbarze Sysak i Parysowi życzymy powodzenia w szkoleniu i wyczekujemy ich pierwszych służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

