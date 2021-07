Trzy utonięcia na Warmii i Mazurach. Młodzi ludzie utonęli przez alkohol? Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przecenianie własnych możliwości i umiejętności, a do tego wypity wcześniej alkohol – to najczęstsze przyczyny dramatów nad wodą. Najprawdopodobniej również w przypadku 18- i 19-latka z powiatu wyszkowskiego alkohol mógł mieć wpływ na to, że obaj stracili życie w jez. Świętajno. Podobnie jak w przypadku 36-latka, którego ciało wydobyto z jeziora w Olsztynie. Wszystkie okoliczności tych tragedii wyjaśniają szczycieńscy i olsztyńscy policjanci. To już 18 ofiar utonięć na Warmii i Mazurach od początku maja tego roku.

Olsztyn

W poniedziałek (12.07.2021) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 36-letniego mężczyzny. Z otrzymanych informacji wynikało, że tego dnia wyszedł on z mieszkania i od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi i nie wrócił do domu. Rozpoczęto poszukiwania zaginionego. We wtorek oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że spacerujące kobiety nad brzegiem Jeziora Starodworskiego zauważyły pozostawioną odzież, osobiste rzeczy, sprzęt wędkarski oraz puste butelki po alkoholu. Na miejsce skierowano policyjny patrol, który ustalił, że pozostawione rzeczy należą do zaginionego 36-latka. Natychmiast rozpoczęto akcję ratowniczą. W trakcie działań płetwonurkowie w zaroślach jeziora zauważyli dryfujące ciało mężczyzny, które natychmiast wydobyto na brzeg. Potwierdzono tożsamość mężczyzny, którym okazał się zaginiony 36-latek.

Szczytno

We wtorek (13.07.2021) o godz. 21:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od 18-letniego mieszkańca woj. mazowieckiego, który przekazał, że w jeziorze Świętajno w miejscowości Warchały mogło dojść do utonięcia dwóch jego znajomych. 18-latek dodał, że obaj mężczyźni weszli wcześniej do wody pozostawiając na plaży swoje rzeczy. Zgłaszający już kilka minut później miał stracić ich z pola widzenia. Natychmiast o tym fakcie powiadomił innych letników, którzy w miejscowości Warchały przebywali wspólnie od soboty. Poszukiwania prowadzone przez młodzież nie przyniosły żadnych rezultatów, dlatego postanowili o zaginięciu 18- i 19-latka powiadomić miejscowe służby ratunkowe.

Działania poszukiwawczo – ratownicze prowadziło kilka zastępów straży pożarnej ze Szczytna, Mrągowa i Olsztyna oraz szczycieńscy policjanci. Mundurowi przeczesywali teren przyległy do jeziora Świętajno oraz rozpytywali ewentualnych świadków zdarzenia. Specjalistyczna grupa płetwonurków z KWP PSP Olsztyn o godz. 22:30 wyłowiła z jeziora ciało 18-latka. Niespełna 3 godziny później ciało 19-latka. Obaj młodzi mężczyźni to mieszkańcy powiatu wyszkowskiego. Z relacji świadków wynikało, że posiadali słabe umiejętności pływackie i znajdowali się pod działaniem alkoholu. Na miejscu tego tragicznego w skutkach zdarzenia, pod nadzorem prokuratora pracowali również szczycieńscy śledczy. Teraz wyjaśniają oni dokładne przyczyny i okoliczności utonięcia 18- i 19-latka.

Nocne działania służb na miejscu zdarzenia

W upale i nad wodą zachowaj chłodną głowę! Piękna pogoda, upalne temperatury i czas wolny sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Jednak nie może to być również odpoczynek od zdrowego rozsądku! Woda to żywioł, który nie wybacza błędów i nie można tego lekceważyć. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik

przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy

dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych

gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki

nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią

absolutnie zabronione są w nieznanych miejscach skoki „na główkę” do wody, ponieważ dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni

nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy

pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu!

po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego

pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło Warto też znać podstawowe zasady dotyczące udzielania pomocy tonącemu: zawiadom służby ratunkowe – zadzwoń na nr 601 100 100 lub 112 nie podpływaj do tonącego bez asekuracji. Tonący może być w szoku i stanowić zagrożenie i dla twojego bezpieczeństwa nigdy nie podawaj tonącemu ręki!. Tonący w panice dysponuje znacznie większą siłą. Podaj mu jakiś przedmiot (gumowa piłka, materac, kij, pusta plastikowa butelka, w ostateczności nawet ubranie) Po wyciągnięciu tonącego na brzeg należy: sprawdzić, czy jest przytomny, jeśli tak starć się go ogrzać podając ciepłe płyny i okrywając go, jeśli jest nieprzytomny, sprawdzić czy oddycha jeśli oddycha, ułożyć poszkodowanego na boku jeśli nie oddycha, sprawdzić i – jeśli jest potrzeba - oczyścić jamę ustną odchylić głowę poszkodowanego do tyłu rozpocząć sztuczne oddychanie połączone z masażem serca (wykonać 5 wdechów, a następnie wykonywać na przemian: 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy) jeżeli jest dostępny defibrylator, podłączyć go i postępować zgodnie z jego poleceniami czynności ratownicze należy wykonywać, aż do przybycia lekarza.

