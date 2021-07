Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jadący od krawędzi do krawędzi jezdni ford, przekraczający podwójną linię ciągłą, przykuł uwagę policjanta po służbie. Sokólski funkcjonariusz odebrał kluczyki od auta nietrzeźwemu kierowcy bezpośrednio po tym, jak ten na chwilę zatrzymał pojazd. Okazało się, że 52-latek w organizmie miał blisko 3 promile alkoholu.

W ubiegłym tygodniu policjant z drogówki sokólskiej komendy zatrzymał w czasie wolnym od służby nietrzeźwego kierowcę. Uwagę funkcjonariusza jadącego ulicami Białegostoku przykuł ford, który jechał całą szerokością jezdni. Gdy kierowca na chwilę zatrzymał się, sierżant Piotr Kulesza podbiegł do pojazdu i zabrał mężczyźnie kluczyki. Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu. Na miejsce przyjechali wezwani na pomoc policjanci, którym funkcjonariusz przekazał zabrane kluczyki wraz z kierowcą. Mundurowi ustalili, że 52-latek miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a podczas sprawdzania w policyjnych bazach wyszło na jaw, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mieszkańcowi powiatu białostockiego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)