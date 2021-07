Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez policjanta na urlopie Data publikacji 14.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowski policjant wydziału prewencji, sierżant sztabowy Kamil Tużnik w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz zauważył mężczyznę, którego zachowanie mogło wskazywać na wcześniejsze spożywanie alkoholu. Policjant podbiegł do kierowcy i zabrał mu kluczyki. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

We wtorkowy wieczór (13 lipca br.) mający wolne sierżant sztabowy Kamil Tużnik z wydziału prewencji gorzowskiej jednostki robił zakupy w sklepie w Wawrowie. Był tam też mężczyzna, którego zachowanie mogło wcześniej spożywać alkohol. Kiedy policjant wyszedł na zewnątrz zauważył, że klient ze sklepu rusza swoim pojazdem. Policjant błyskawicznie wybiegł na ulicę, gdzie zatrzymał auto, otworzył drzwi i zabrał kluczyki. Szybko okazało się, że podejrzenia co do stanu trzeźwości kierowcy były słuszne Zaskoczony całą sytuacją mężczyzna usiłował jeszcze przekonać policjanta, by ten nie dzwonił po patrol. Na miejscu funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego sprawdzili trzeźwość kierowcy. Okazało się, że 49-letni gorzowianin ma w swoim organizmie niemal dwa promile alkoholu. Za przestępstwo usłyszy zarzuty. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

Dzięki reakcji sierżanta sztabowego Kamila Tużnika kierowca nie kontynuował jazdy, która mogłaby doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusz dzięki swojemu doświadczeniu, z zachowaniem bezpieczeństwa, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. W podobnej sytuacji może znaleźć się każdy. Liczy się reakcja i brak obojętności na nietrzeźwych kierowców. Niewyszkolonym osobom zawsze w tego typu zdarzeniach zalecamy ostrożność, by nie narażać się na niebezpieczeństwo. Najważniejsze, by poinformować o swoich podejrzeniach policjantów.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)