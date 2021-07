„Ze zwykło ludzkiego odruchu serca, chcę aż wykrzyczeć Dziękujemy” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom To słowa, które dziś przeczytaliśmy w liście wysłanym na ręce Komendanta Głównego Policji. Cała ta historia zaczęła się od telefonu, w którym łomżyńska policjantka usłyszała "moje dziecko ma szansę na przeszczep”, a dziś przyszły wzruszające podziękowania.

W miniony czwartek (8.07.2021) o godzinie 17:48, dyżurna łomżyńskiej jednostki, młodszy aspirant Karolina Wojciekian usłyszała w słuchawce: "moje dziecko ma szansę na przeszczep”. Rodzinę pilotowali policjanci z drogówki do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie czekali już na nich koledzy z sąsiedniego województwa i dowieźli pod drzwi szpitala. Cel tej współpracy był jeden - zdążyć na czas. Dlatego dzisiaj, kiedy czytamy podziękowania od taty nastolatki serca nam się radują. Ta sytuacja była bardzo poruszająca i dlatego funkcjonariusze są w stałym kontakcie z rodziną. Tata dziewczynki pozwolił sobie zacytować ich prywatną korespondencję:

Policjanci - „Mam nadzieję, że Aminka będzie miała o nas dobre zdanie, mimo szybkiej jazdy, powiedz, że to wszystko dla niej".

Młodszy aspirant Karolina Wojciekian - "Pracuję w Policji 13 lat, a to właśnie ta Wasza sytuacja dała mi przekonanie, że to, co robię jest potrzebne, wartościowe. Powiem Ci, że to była najbardziej przejmująca i poruszająca mnie interwencja… Nigdy o Was nie zapomnę! Aminka już zawsze będzie ze mną i będzie wyznacznikiem mojej służby!”.

(KWP w Białymstoku / kp)