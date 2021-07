Policjanci zabezpieczyli ponad 15 000 sztuk środków na potencję i sterydów anabolicznych

Ponad 15 000 sztuk sterydów anabolicznych i środków na potencję zabezpieczyli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą głogowskiej komendy. 36-letni mieszkaniec powiatu polkowickiego wprowadzał je do obrotu za pomocą sklepu internetowego bez odpowiedniego zezwolenia. Mężczyzna trafił już do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Może mu grozić kara pozbawienia wolności do 2 lat.