Policjant z Lubina odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" Data publikacji 14.07.2021 Młodszy aspirant Artur Kiliman z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie odebrał państwowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Jest to ministerialna odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Policjant oddał już ponad 34 litry krwi.

Młodszy aspirant Artur Kiliman, który na co dzień pełni służbę jako zastępca oficera dyżurnego w lubińskiej komendzie, od kilkunastu lat kieruje się słowami „Oddaj Krew, Uratuj Życie".

Teraz funkcjonariusz uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Lubiński policjant dołączył do zaszczytnego grona innych wyróżnionych mundurowych. W swoim życiu oddał ponad 34 litry krwi.

To odznaczenie to powód do dumy i okazja do promowania niezwykle ważnej idei krwiodawstwa.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy, a przy okazji szczerze zachęcamy wszystkich, którzy mogą oddać krew, do ratowania w ten sposób ludzkiego życia i zdrowia.

asp. szt. . Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie