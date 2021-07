24-latek podejrzany o pedofilię zatrzymany przez policjantów Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielkopolscy policjanci zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o przestępstwo pedofilskie. 24-latek za pośrednictwem komunikatora internetowego namówił nastoletnią dziewczynkę do czynności o charakterze seksualnym, a następnie przesłania mu swoich zdjęć. Sprawca został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma swój początek pod koniec kwietnia br., kiedy do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Koninie zgłosiła się matka 13-letniej dziewczynki. Kobieta poinformowała, że w związku z niezrozumiałym zachowaniem córki i wynikłym z tego konfliktem, zajrzała do jej komputera i znalazła tam niepokojące treści. Okazało się, że za pośrednictwem komunikatora internetowego z dziewczynką kontakt nawiązał dorosły mężczyzna. Podczas prowadzonej korespondencji skutecznie namówił ją do wykonania czynności seksualnych, a następnie przesłania mu swoich zdjęć.

O sprawie natychmiast poinformowani zostali policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu, którzy namierzyli sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany 6 lipca w miejscu pracy w Poznaniu. To 24-letni to mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego. W przeszłości nigdy nie był notowany przez Policję.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim i przyznał się do niego. Składając wyjaśnienia nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć motywów swojego działania. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Koninie, 24-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Śledczy zajmujący się tą sprawą zabezpieczyli komputer pokrzywdzonej dziewczynki oraz telefon i sprzęt informatyczny zatrzymanego 24-latka.

Zgromadzone dowody wskazują jednoznacznie, że 13-latka nie jest jedyną pokrzywdzoną w tej sprawie. Zatrzymany 24-latek kontaktował się także z innymi dziewczynkami. Ich tożsamość jest ustalana przez policjantów. Lista zarzutów i zatrzymanych pedofilów również nie jest zamknięta. Pracując nad sprawą policjanci wpadli na trop kolejnych sprawców tzw. groomingu. Ich zatrzymanie jest kwestią czasu.

Policja apeluje!

Rodzicu! Zainteresuj się tym, co Twoje dziecko robi w Internecie! Czy wiesz z kim się kontaktuje? Czy wiesz jakie treści umieszcza w sieci? Czy jesteś pewien, że treści które ogląda są adekwatne do jego wieku i rozwoju? Czy masz jakiś wpływ na to z kim i o czym koresponduje? Czy wiesz, że kiedy beztrosko siedzi przed komputerem jest narażone na ogromne niebezpieczeństwo, które może skutkować traumą na całe życie? Czy rozmawiałeś z nim o tym?

Internauto! W sieci nie jesteś anonimowy. Każda twoja aktywność zostawia ślad. Każda dorosła osoba, która za pomocą Internetu lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje relację o charakterze seksualnym z dzieckiem poniżej 15 roku życia popełnia przestępstwo zagrożone karą do 12 lat więzienia!

(KWP w Poznaniu / kp)