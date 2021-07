Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 26-letni kierowca audi, który został zatrzymany przez będącego po służbie policjanta z przasnyskiej komendy. 26-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 2.

W miniony wtorek (13.07.2021) tuż przed godz. 2.00 będący w czasie wolnym od służby policjant z Wydział Kryminalnego przasnyskiej komendy jadąc przez Grójec (gm. Czernice Borowe) zwrócił uwagę na audi, które znajdowało się częściowo w przydrożnym rowie, a młody mężczyzna siedzący za kierownicą auta próbował z niego wyjechać.

Zachowanie kierującego audi jednoznacznie wskazywało na to, że za kierownicą siedzi nietrzeźwy kierujący. Policjant, widząc całą sytuację, podszedł do audi i wyjął ze stacyjki kluczyki. Uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu, a o wszystkim powiadomił dyżurnego przasnyskiej komendy. Kiedy na miejsce przyjechali mundurowi z wydziału patrolowo-interwencyjnego, 26-letniego mieszkańca pow. przasnyskiego zbadali jego stan trzeźwości. Badanie wykazało u kierowcy audi ponad 2 promile alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP zs. w Radomiu / kp)