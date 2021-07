Nadmierna prędkość nie będzie tolerowana – zdecydowane działania Policji na drogach Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Wiele osób codziennie podróżuje lubuskimi drogami w różne miejsca letniego wypoczynku. Niestety nie wszyscy pamiętają o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i ograniczeń. Kierowcy, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Te wyciągali wobec nich lubuscy policjanci, którzy prowadzili działania „Kaskada”.

Połowa pierwszego miesiąca wakacji już za nami. Na lubuskich drogach każdego dnia ruch pojazdów jest wzmożony, ponieważ wiele osób podróżuje w różne miejsca letniego wypoczynku. Niestety nie wszyscy kierowcy pamiętają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i ostrożności podczas jazdy. Takie zachowanie zawsze jest ryzykowne i może prowadzić do wypadku, a w konsekwencji nawet śmierci. Od początku wakacji na lubuskich ciągach komunikacyjnych doszło do pięciu wypadków drogowych, w których ktoś stracił życie. To o pięć zdarzeń i ludzkich tragedii za dużo, dlatego też policjanci nie mają żadnej taryfy ulgowej dla kierowców łamiących przepisy, a w szczególności tych dotyczących ograniczeń prędkości.

To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków. Wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, która w sytuacji pojawienia się na jezdni przeszkody może nie być wystarczająca aby jej uniknąć. Wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy i w przypadku spotkania na swoje drodze policyjnego patrolu, tylko na chwilę zdejmuje nogę z gazu, aby po chwili ponownie przyspieszyć. Policjanci mają jednak sposób na takie osoby. Są nim działania „Kaskada” polegające na umiejscowieniu kilku patroli na wybranym odcinku drogi. Są one tak rozlokowane, że po przejechaniu kilku kilometrów podróżujący natrafiają na kolejnych funkcjonariuszy. Poza statycznymi kontrolami, na lubuskich trasach służbę pełnią także policjanci w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Dzięki nim szansa na wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań na drodze jest większa.

Lubuscy policjanci prowadzili działania „Kaskada” w środę (14 lipca). Od samego rana liczne patrole funkcjonariuszy ruchu drogowego kontrolowały prędkość pojazdów na drogach całego województwa. Kierowcy, którzy nie stosowali się do ograniczeń, musieli liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Efektem działań lubuskiej drogówki jest 440 ujawnionych wykroczeń, za które na sprawców nakładano mandaty karne, a także kierowano wobec nich wnioski do sądu. Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę, musieli dodatkowo liczyć się z utratą prawa jazdy, a tych policjanci zatrzymali 9.

Mundurowi poza sprawdzaniem prędkości z jaką poruszali się zmotoryzowani, kontrolowali także trzeźwość, dokumenty i uprawnienia do kierowania. Szczególną uwagę skupiali także na stanie technicznym kontrolowanych pojazdów, aby te które zagrażają bezpieczeństwu zostały wyeliminowane z ruchu. Kierowcy w takich wypadkach musieli liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością naprawy usterki.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim