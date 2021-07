Czynna napaść na policjantów podczas interwencji

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wystąpili do prokuratury, by ta skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 38-letniego mężczyzny. Mężczyzna po raz kolejny zaatakował interweniujących mundurowych. Agresor został zatrzymany tuż po tym, jak nietrzeźwy i pobudzony wtargnął na posesję własnej matki, naruszając tym samym jej domowy mir. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.