Policyjna triathlonistka na medal Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Katarzyna Jędruch z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie po raz kolejny stanęła na podium. Na co dzień policjantka z „drogówki” sumiennie realizuje służbowe zadania wydziału, a poza godzinami pracy oddaje się sportowej pasji. Kilkanaście dni temu zdobyła dwa srebrne medale w Mistrzostwach Polski Policji w triathlonie. To kolejne trofea w jej sporym dorobku.

Katarzyna, policjantka z „drogówki” na zawodach reprezentuje zachodniopomorski garnizon.

Z mundurem związana jest od 7 lat. Obecnie służbę pełni w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, wcześniej pracowała w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Przygodę ze sportem zaczęła w 2016 roku. Myśl przyszła spontanicznie, natomiast motywacją było poprawienie kondycji fizycznej i zainteresowanie zdrowym stylem życia. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - ta idea przyświecała treningom. Katarzyna postanowiła spróbować swoich sił w zmaganiach sportowych. Tak zaczęły się pierwsze wyjazdy i pierwsze zawody. Atmosfera współzawodnictwa motywowała do osiągania coraz to lepszych wyników i pokonywania wcześniej wyznaczonych sobie „granic wytrzymałości”.

Najpierw skupiła się na biegach, potem podniosła poprzeczkę wyżej i już w 2017 roku wzięła udział w pierwszych triathlonach, które ukończyła z brązowymi medalami. Ta forma zawodów pozwala sprawdzać się jej na kilku płaszczyznach.

Kasia wciąż pracuje nad swoją formą, a treningi zajmują jej zdecydowanie większość wolnego czasu. Lecz to jej pasja, zatem osiąganie coraz lepszej formy i wyróżnienia na zawodach w pełni rekompensują poświęcany czas i „wylany pot” podczas ćwiczeń. Katarzyna przyznaje, że nie umiałaby już żyć bez tak intensywnej aktywności fizycznej.

Zapytana, co daje jej uprawianie sportu odpowiada: „siłę, na walkę z przeciwnościami losu. To doskonały sposób na odreagowanie złych emocji. Kiedy trenuję zapominam o przykrych sytuacjach. Sport uczy pokory, systematyczności, pozwala poznać swoje możliwości. Zaangażowanie i wytrwałość prowadzi do celu, jak w życiu”.

Na początku lipca, st. sierż. Katarzyna Jędruch brała udział w Mistrzostwach Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/2 Ironman (IM), które odbyły się ramach zawodów Susz Triathlon 2021. To kolejna edycja zawodów triathlonowych na takim dystansie, skierowana specjalnie do policjantów. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez tego typu w Polsce. W tym roku odbyła się już 30 raz.

W sportowych zmaganiach na dystansie – 1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu udział wzięło 403 zawodników. Po zaciętej rywalizacji, którą ukończyło 377 zawodników wyłoniono zwycięzców, wśród nich znalazła się nasza koleżanka. Katarzyna dwukrotnie stanęła na podium zajmując II miejsce w kategorii Najlepsza Pracowniczka Służb Mundurowych w triathlonie na dystansie ½ IM oraz II miejsce w kategorii OPEN Kobiet w III Mistrzostwach Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/2 IM w ramach zawodów Susz Triathlon 2021.

Jednak to nie pierwsze sukcesy policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Praktycznie od 2016 roku, co roku nasza koleżanka stawała na podium i zdobywała trofea min. :

- III miejsce w klasyfikacji OPEN kobiet oraz II miejsce dla najlepszego członka IPA w klasyfikacji kobiet w ramach III Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie na dystansie ¼ IM w Mietkowie (rok 2019),

- III miejsce w kategorii OPEN kobiet w II Mistrzostwach Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/4 IM w Mietkowie (rok 2018),

- III miejsce w kategorii wiekowej K30 w Mrocza Triathlon na dystansie 1/8 IM (rok 2017),

- III miejsce w kategorii OPEN kobiet w I Mityng Triathlonowy Nowe Warpno (rok 2017).

W sportowym CV naszej policjantki znajduje się również:

- III miejsce w kategorii kobiet w II Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych w ramach Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim na dystansie 10 km w bieganiu (rok 2017),

- III miejsce w kategorii OPEN kobiet w Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych w ranach Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim na dystansie 10km w bieganiu (rok 2016).

Na przestrzeni lat 2017 - 2019 policjantka zdobyła również Koronę Maratonów Polskich, Półmaratonów Polskich oraz Dolnego Śląska w Maratonach (na co składał się Wrocław Maraton oraz Bieg Piastów na dystansie 50km (bieg na nartach biegowych) ).

Zapytana skąd ta pasja? Odpowiada: - „na początku miał to być sposób na zdrowy styl życia, bieganie nie było mi obce, jeździć na rowerze zawsze lubiłam, tylko pływanie nie było do tej pory moją życiową pasją. Jednak dewiza „dla chcącego nic trudnego” pokazała, że i na tym polu mogłam udoskonalić dotychczasowe umiejętności, a systematyczne treningi na basenie, jak widać przynoszą rezultaty”.

Życzymy naszej koleżance spełnienia marzeń i kolejnych sportowych sukcesów. Niech powiedzenie „chcieć, to móc” prowadzi Katarzynę do realizacji postawionych przez nią celów.

zespół prasowy KWP w Szczecinie / IK

zdjęcia: prywatne archiwum Katarzyny Jędruch