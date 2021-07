Policjanci uhonorowani państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 15.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do oddawania krwi nie trzeba zachęcać biłgorajskich policjantów ani mieszkańców powiatu, którzy zawsze pomagają osobom w potrzebie. Wiadomo, że krew jest najcenniejszym darem jakim możemy podzielić się z innymi. Dzisiaj państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wyróżniony został Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju oraz dzielnicowy biłgorajskiej komendy.

Dzisiaj o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi. Podczas uroczystości obecni byli między innymi posłanka Beata Strzałka, starosta Andrzej Szarlip, sekretarz Biłgoraja Bogdan Kowalik, wiceprezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie Anna Nowak-Kowal, instruktor do spraw promocji krwiodawstwa Urszula Drozdowska-Hradil, Paweł Filip, kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, nie zabrakło też działaczy z Biłgoraja. Obecny był kierownik biura Polskiego Czerwonego Krzyża Edward Kurzyna, Anna Koman, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju, jak również Małgorzata Gromadzka, przewodnicząca Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi.



Wśród 11 wyróżnionych krwiodawców państwowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju młodszy inspektor Marek Jamroz oraz dzielnicowy młodszy aspirant Tomasz Cybulski. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.



Szef biłgorajskich policjantów już od kilkunastu lat daje przykład i wspiera osoby walczące z chorobą, ofiary wypadków i wszystkich którzy potrzebują krwi. Komendant oddał już 25 litrów tego życiodajnego płynu. Dla dzielnicowego Tomasza Cybulskiego chęć niesienia pomocy innym od zawsze była na pierwszym miejscu. Jak powiedział „służyć innym można na wiele sposobów, niosąc innym pomoc materialną, wspierając duchowo, ale można przecież ratować innych oddając krew lub zostając dawcą szpiku”. Tomek już jako nastolatek podjął decyzję, że będzie pomagał innym. W dniu swoich 18 urodzin po raz pierwszy oddał krew. Od tamtego momentu minęło już kilkanaście lat. Przez ten czas policjant oddał ponad prawie 30 litrów krwi, która ratuje życie innym.



Wszystkim wyróżnionym krwiodawcom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia. Zachęcamy również Państwa do oddawania krwi. Pamiętajmy, że tego drogocennego płynu nie można niczym zastąpić a dobro zawsze wraca!



młodszy aspirant Joanna Klimek