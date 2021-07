Policjanci uratowali psa z zamkniętego pojazdu Data publikacji 16.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo apeli Policji zdarzają się sytuacje, kiedy właściciele psów zostawiają je w nagrzanych autach. Świadomość obywateli stale rośnie i informacja, o takim zdarzeniu szybko trafia do dyżurnego jednostki. Tak było w Kołobrzegu na ul. Kościuszki, gdzie przechodzień zauważył wyczerpanego psa w zamkniętym samochodzie. Policjanci, by pomóc zwierzakowi, wybili szybę i uwolnili z nagrzanego wnętrza.

Choć chcielibyśmy, by takie sytuacje nie miały miejsca, to zdarza się, że właściciele psów zachowują się nieodpowiedzialnie. Do dyżurnego kołobrzeskiej jednostki policji zadzwonił zaniepokojony obywatel i powiadomił, że na parkingu w samochodzie znajduje się zamknięty pies. Mężczyzna szukał właściciela tego pojazdu, ale bez skutku. Martwił się, że pies może dłużej nie wytrzymać w takim słońcu. Dyżurny niezwłocznie wysłał w to miejsce patrol. Funkcjonariusze od razu zauważyli, że pies jest bardzo wyczerpany i potrzebna mu natychmiastowa pomoc. Zwierzak nie reagował na nawoływanie. Policjanci podjęli decyzje o zbiciu szyby w samochodzie. Uratowanego psa napojono wodą i nakarmiono.

Po całym zajściu na miejscu interwencji zjawiła się właścicielka psa. Kobieta nie widziała nic złego w swoim zachowaniu, twierdząc, że nie było jej tylko chwilę, a pies miał uchyloną szybę.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, należy jednak pamiętać, że takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzęciem, a to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)