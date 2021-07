Strzelał z wiatrówki do ludzi - zatrzymany przez policjantów Data publikacji 16.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o strzelanie z wiatrówki do ludzi idących chodnikiem. Mężczyzna miał grozić pozbawieniem życia również innym osobom. Po siłowym wejściu do mieszkania policjanci zabezpieczyli przedmioty przypominające broń palną krótką oraz wiatrówkę sprężynową. Decyzją sądu, na wniosek wschowskiej prokuratury mężczyzna najbliższy trzy miesiące spędzi w areszcie. Odpowie za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz groźby karalne.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek (13 lipca). Dyżurny wschowskiej Policji otrzymał niepokojącą informację o tym, że w jednej z pobliskich miejscowości z okna budynku ktoś strzelał do osób przechodzących chodnikiem. Będący w dyspozycji patrol policji natychmiast udał się na miejsce. Mundurowi ustalili, że z okna jednego z mieszkań zostały oddane strzały z przedmiotu przypominającego broń palną do przechodniów. Na szczęście nikt nie został postrzelony. Jak się okazało ta sama osoby, która strzelała, miała wcześniej grozić pozbawieniem życia sąsiadom oraz rzucać butelkami w zaparkowane pojazdy, uszkadzając jeden z nich.

Policjanci udali się do mieszkania, z którego miały padać strzały. Drzwi były zamknięte, a w środku znajdował się mężczyzna, który nie chciał wpuścić funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę niebezpieczne zachowanie agresora policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, gdzie zatrzymali 37-latka. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku przeprowadzonych na miejscu czynności kryminalni zabezpieczyli trzy przedmioty przypominające broń palną krótką oraz wiatrówkę sprężynową. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, przesłuchania pokrzywdzonych i świadków stanowiły podstawę do wystąpienia przez wschowską prokuraturę z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 37-latka środka izolacyjnego w postaci trzymiesięcznego aresztu, do czego sąd się przychylił.

(KWP w Gorzowie wlkp. / kp)