Odpowiedzą za kradzież, włamanie i uszkodzenie mienia

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 2 z 5 osób, które są podejrzewane o włamanie się do zaparkowanego auta. Przestępcy wyrwali osłonę chłodnicy oraz ukradli koła, lampy i radioodtwarzacz z nawigacją. Straty spowodowane tym zdarzeniem wyniosły ponad 76 tys. zł. Zatrzymany w sprawie 18 i 19-latek usłyszeli już zarzuty. Przedstawienie zarzutów kolejnym osobom jest już tylko kwestią czasu. Za włamanie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego w wyniku szeroko zakrojonych działań oraz pracy operacyjnej ustalili personalia 5 osób w wieku od 18 do 20 lat, które włamały się do zaparkowanego volkswagena. Straty powstałe w wyniku tego przestępstwa wyniosły ponad 76 tys. zł. Sprawcy ukradli z auta 4 koła oraz reflektory i kierunkowskazy. Następnie włamali się do pojazdu, skąd zabrali radioodtwarzacz z nawigacją. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy oraz przeprowadzone przez kryminalnych czynności doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 18 i 19 lat. Podejrzani spędzili noc w policyjnym areszcie. Wczoraj śledczy przedstawili im zarzuty dotyczące kradzieży, włamania i uszkodzenia mienia. Policjanci odzyskali skradzione z auta koła oraz reflektory.

Dodatkowo okazało się, że zatrzymany w tej sprawie 18-latek popełnił już wcześniej podobne przestępstwo. Mieszkaniec gminy Bobowo okradł jedną z posesji, gdzie jego łupem padły kosa spalinowa i motocykl krosowy o łącznej wartości ponad 9 tys. zł. W tym przypadku, podjęte przez kryminalnych czynności również doprowadziły do odzyskania skradzionego mienia. Już niebawem zabezpieczony przez funkcjonariuszy motocykl wróci do swojego właściciela. Zatrzymanie kolejnych podejrzanych w tej sprawie osób jest już tylko kwestią czasu. Teraz za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.