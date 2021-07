Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować komuś życie Data publikacji 16.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa zgłoszenia o zaginięciach schorowanych osób otrzymali wałbrzyscy policjanci. Na szczęście ani 68-latkowi, który po południu oddalił się z jednej z placówek medycznych na Piaskowej Górze, ani 82-latkowi, który wyszedł wieczorem z miejsca zamieszkania i do godzin nocnych nie wrócił do domu, nic się nie stało. Pierwszy z mężczyzn został odnaleziony dzięki jednej z mieszkanek miasta. Na drugiego z zaginionych w środku nocy natrafili natomiast zaalarmowani przez policjantów pracownicy obsługujący miejski monitoring. Dzięki operatorom policyjny patrol odnalazł seniora.

W środę (14.07.2021) w godzinach popołudniowych do Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zgłosiła się kobieta. Wałbrzyszanka oświadczyła, że jej schorowany ojciec zaginął. Godzinę wcześniej miał oddalić się z placówki medycznej na Piaskowej Górze i udać w nieznanym kierunku. Podjęte przez policjantów natychmiastowe działania pozwoliły na uzyskanie wizerunku mężczyzny, a także na ustalenie, w którym kierunku się udał. Rozpoczęły się poszukiwania. Szybko jednak zostały zakończone. Po godzinie 17.00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało telefon od zaniepokojonej mieszkanki miasta. Tłumaczyła, że napotkała mężczyznę w skarpetkach, bez obuwia i nie może się z nim porozumieć. Zaalarmowani policjanci od razu udali się na miejsce. Podczas wykonywanych czynności ustalili, że to właśnie poszukiwany przez nich zaginiony mężczyzna. W tej sytuacji, jak się okazało, jeden telefon od mieszkanki Wałbrzycha przyczynił się do uratowania 68-latkowi życia.

Kilka godzin później – w środku nocy – również do pierwszego komisariatu w Wałbrzychu zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że jego 82-letni ojciec dzień wcześniej około godziny 18:30 wyszedł z miejsca zamieszkania na Piaskowej Górze, udając się na pobliskie ogródki działkowe, i do tej pory nie wrócił. Policjanci po raz kolejny rozpoczęli poszukiwania drugiego seniora. W tym przypadku pomocny okazał się monitoring miejski. Już po chwili jego pracownicy zauważyli pasującego do rysopisu mężczyznę w rejonie jednej z ulic miasta. Tym samym po godzinie 3:00 w dzielnicę Sobięcin udali się policjanci. Podczas czynności potwierdziło się, że to zaginiony 82-letni wałbrzyszanin.

Na bazie tych przykładów apelujemy: Nie bądźmy obojętni. Prosimy o informowanie Policji o każdej zauważonej osobie, np. leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, czy w każdym innym miejscu, która może być schorowana lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, a w danym momencie jest sama. Być może nasza wspólna pomoc przyczyni się do uratowania komuś życia. Te dwie sytuacje z ostatnich dób pokazują jak niewiele potrzeba, by uratować komuś życie. Wystarczy nasza empatia, spostrzegawczość czy brak obojętności wobec drugiego człowieka.

(KWP we Wrocławiu / kp)