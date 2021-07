Podziękowania dla spottersów Data publikacji 16.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Policjanci – spottersi” to tzw. dobra praktyka europejska przyjęta przez polską Policję od 2005 r., kiedy to przygotowywano pierwszą grupę naszych funkcjonariuszy wydelegowanych do udziału w zabezpieczeniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 r. Od tamtej pory grupa polskich policjnatów-spottersów, pod szyldem „Spotters Team Polska” uczestniczy we wszystkich rozgrywkach, w których gra reprezentacji Polski. W tym roku, przy okazji zabezpieczenia finałowego turnieju piłkarskiego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro'2020 ponownie sprawdzili się nasi funkcjonariusze.

„Spotters Team Polska” to grupa złożona z policjantów z różnych garnizonów w kraju. Spotters reprezentuje interesy kibiców oraz służy im pomocą przede wszystkim w kwestiach organizacyjnych i informacyjnych. Jest mediatorem i łącznikiem między kibicami, służbami porządkowymi i organizatorem imprezy sportowej a Policją.

W tym roku polska Policja skierowała sześciu policjantów-spottersów do udziału w zabezpieczeniu spotkań rozgrywanych w Sankt Petersburgu, dwóch zostało wysłanych do Hiszpanii, gdzie brali udział w zabezpieczaniu meczu w Sewilli, a ponadto dwóch policjantów pełniło służbę w Międzynarodowym Centrum Współpracy Policji (IPCC), zlokalizowanym w siedzibie głównej Europolu w Hadze.

16 lipca br. w Sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji odbyła się odprawa podsumowująca udział Policji w zabezpieczaniu turnieju UEFA Euro 2020. Uczestniczył w niej Komendant Główny Polski gen. insp. Jarosław Szymczyk, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, a gospodarzem odprawy był dyrektor Sztabu Głównego Policji KGP insp. Maciej Nestoruk. Obecni byli dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji a przede wszystkim funkcjonariusze, którzy reprezentowali polską Policji w trakcie zabezpieczenia Finału Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro'2020 oraz policjanci czuwający nad bezpieczeństwem piłkarzy i całego sztabu polskiej reprezentacji piłki nożnej podczas pobytu w bazie w Sopocie.

Wszystkim tym policjantom gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem oraz insp. Romanem Kusterem wręczyli listy gratulacyjne i podziękowali za dobrze wypełnioną służbę. To dzięki nim polscy kibice podczas tej imprezy dali się zapamiętać przede wszystkim ze sportowego dopingu.

– Polski Związek Piłki Nożnej i polską Policję łączy bardzo wiele Bez was i bez nas nie byłoby imprez sportowych. W 2019 roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia. Czasami podczas meczów zarówno my, jak i wy jesteście pozdrawiani przez kibiców. Dzisiaj mecz reprezentacji Polski bez waszego współudziału i pomocy, nadzoru, byłaby praktycznie niemożliwa. Czuliśmy to podczas przygotowań do turnieju i w jego trakcie, za co chcę wam bardzo podziękować – powiedział podczas odprawy prezes Zbigniew Boniek i dodał. – Mi nigdy Policja na żadnej imprezie nie przeszkadzała tylko pomagała. Jeżeli polskie społeczeństwo tak to będzie odbierało, to zrobimy duży krok do przodu.

Szef Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk bardzo wysoko cenił pracę funkcjonariuszy.

– Waszym zadaniem jest być z tyłu, obok, ale widzieć wszystko i zrobić wszystko, aby kibic czuł się bezpiecznie. Dokładnie tak był w przypadku tych Mistrzostw Europy, bo było wyjątkowo cicho o waszej pracy. I to, że było cicho w mediach, nie znaczy, że nie mieliście co robić. Wiem, że było jej bardzo dużo i ile was to kosztowało, by nasi kibice czuli się bezpieczni. Dzięki waszej niezwykle profesjonalnej pracy ten najważniejszy efekt został osiągnięty – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Robicie kapitalną robotę wizerunkową, jesteście wspaniale odbierani. W czasie tych mistrzostw płynęło wiele sygnałów od naszych kibiców, cieszących się, że was widzi. Bo prawdziwemu kibicowi Policja nigdy nie przeszkadza. Dziękuję wam, bo stworzyliście wielką markę polskich spottersów.

Za miesiąc kadencja Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN dobiegnie końca. Korzystając z okazji, w podziękowaniu za lata owocnej współpracy, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył pamiątkową szablę.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Chyliński / BKS KGP