Zatrzymany sprawca zniszczenia drzwi katedry Data publikacji 16.07.2021

Zdarzenie miało miejsce 7 lipca br. około godziny 3:10. Monitoring zarejestrował młodego mężczyznę, który przyjechał ciemnym skuterem do budynku Katedry przy ulicy Piotrkowskiej 265. Następnie podszedł do głównych drzwi świątyni i farbą naniósł na drzwi napis o niezrozumiałej treści. Funkcjonariusze z I Komisariatu Policji natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Sprawa była na tyle trudna, że słaba jakość nagrania uniemożliwiła odczytanie numerów rejestracyjnych skutera, którym poruszał się sprawca. Jednak to nie zniechęciło kryminalnych. 15 lipca 2021 roku zauważyli na jednym z łódzkich parkingów zaparkowany, świeżo pomalowany, żółty motorower, którego kształt lamp oświetlenia odpowiadał poszukiwanemu pojazdowi. Kryminalni rozpoczęli obserwację pojazdu. Około godziny 22.00 zauważyli, że do jednośladu zbliża się mężczyzna, który wyglądem przypominał sprawcę. Podczas legitymowania okazało się, że jest to 21-letni łodzianin. Mężczyzna oświadczył funkcjonariuszom, że w ten sposób chciał odreagować po kłótni ze swoją dziewczyną. Łodzianin został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na postawienie zarzutu. Mężczyzna odpowie za zniszczenie zabytku, za co może mu grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)