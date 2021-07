Oszustka działająca metodą „na funkcjonariusza Policji” została zatrzymana Data publikacji 18.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do policjantów zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustów. Straciła wówczas ponad 35 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście od razu zajęli się sprawą i ustalili sprawczynię tego przestępstwa, a następnie zatrzymali. Śledczy i prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec podejrzewanej o oszustwo kobiety, a sąd podjął decyzję o zastosowaniu tego środka na 3 miesiące.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście zatrzymali 44-letnią kobietę podejrzaną o oszustwo. Z ustaleń wynika, że działała metodą „na policjanta”. Niestety są to w ostatnim czasie, bardzo popularne metody działania przestępców doprowadzających swoje ofiary do niekorzystnego rozporządzenia posiadanym mieniem.