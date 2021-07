Kolejny raz pomoc przyszła w porę Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy i ratownicy suwalskiego WOPR-u, patrolujący jezioro Wigry, pomogli turystom. Wsparli ich żeglarze z Klubu Wodnego Hańcza. Jacht białostoczan wywrócił się i załoga wpadła do wody. Po szybkiej i sprawnej akcji mundurowych oraz klubowiczów trzy osoby bezpiecznie trafiły na brzeg.

Pogoda zdecydowanie sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Policyjni wodniacy wspólnie z ratownikami suwalskiego WOPR od wielu lat zapewniają bezpieczeństwo nad akwenami Suwalszczyzny. Tak jest też i w tym roku.

Wczoraj po południu, 18.07.2021 r., na telefon alarmowy suwalskiego WOPR-u wpłynęło zgłoszenie o przewróconym jachcie na jeziorze Wigry, w okolicy Plosa Wigierskiego. W tym czasie jezioro patrolował policjant wspólnie z ratownikiem, którzy natychmiast ruszyli z pomocą. Po dotarciu na miejsce mundurowi zastali przewrócona żaglówkę i dwie osoby w wodzie. Okazało się, że 52-latce, która także wpadła do wody, pomogli już żeglarze z Klubu Wodnego Hańcza. Wodny patrol bezpiecznie umieścił 55 i 15-latka w policyjnej łodzi. W tym czasie dotarła też łódź Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wodniacy przywiązali żaglówkę do łodzi motorowych i postawili ją, a następnie wylali z niej wodę. Ostatecznie załoga została bezpiecznie odholowana do brzegu. Poza tym, że wszyscy "najedli się trochę strachu" zakończenie było szczęśliwe. Turyści, dzieląc się swoimi wrażeniami z wywrotki, przyznali, że mimo doświadczenia w żeglowaniu stracili panowanie nad jachtem, bo zaskoczył ich gwałtowny wiatr.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.

(KWP w Białymstoku / mw)