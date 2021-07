Łączymy siły, by jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki wspomagani przez kolegów ze Świebodzina i Gorzowa Wielkopolskiego kontrolowali zachowanie kierowców na drodze, wykorzystując do tego celu policyjnego drona oraz radiowóz z wideorejestratorem. Podczas ostatnich działań funkcjonariusze swoją uwagę skupili na kierowcach zbliżających się do znaku STOP, usytuowanych przy wjeździe na drogę krajową K-32, gdzie dochodzi do częstych zdarzeń drogowych, wykonywanych przez nich manewrach, a także prędkości z jaką prowadzą swoje pojazdy.

Policjanci drogówki z Krosna Odrzańskiego każdego dnia dokładają wielu starań, żeby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo w powiecie. Obserwując ruch kołowy, a także zachowanie pieszych na drodze, reagują na wszelkie nieprawidłowości, a gdy jest konieczność eliminują z ruchu nieodpowiedzialnych kierowców. Ponadto przeciwdziałając negatywnym zachowaniom kierowców na drodze, policjanci krośnieńskiej drogówki organizują cyklicznie działania pod nazwą „Bezpieczny Powiat”, podczas których prowadzą wzmożone kontrole prędkości, obserwują relacje kierowca-pieszy, a także sprawdzają czy użytkownicy drogi stosują się do przepisów i postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W realizacji zadań, wspomagają ich funkcjonariusze z innych jednostek, którzy przy użyciu specjalistycznego sprzętu jeszcze skuteczniej studzą zapędy niektórych kierowców. Mundurowych mogliśmy spotkać w miejscach, gdzie najczęściej łamane są przepisy oraz gdzie dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. W czwartek (15 lipca) wspomagani przez policjantów z świebodzińskiej grupy Speed, przy użyciu wideorejestratora oraz ręcznych mierników prędkości kontrolowali prędkość z jaką kierowcy prowadzą pojazdy, a także ich zachowanie na drodze. Natomiast dzięki możliwościom policyjnego drona obsługiwanego przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji z Gorzowa Wielkopolskiego, mogli obserwować kierowców zbliżających się do znaku STOP, w szczególności na skrzyżowaniu dróg W286 z drogą krajową K-32 oraz na wjeździe z drogi krajowej do Gubina, gdzie dochodzi do częstych zdarzeń drogowych. Uwaga mundurowych skupiona była nie tylko na niestosowaniu się do znaku STOP, ale również obowiązującym na ul. Kresowej w Gubinie zakazie wyprzedzania. Zarejestrowane wykroczenia przekazywane były do będących w pobliżu patroli, którzy wyciągali konsekwencje wobec kierowców łamiących przepisy.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

