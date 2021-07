Mając trzy promile jechał samochodem po alkohol - zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz puławskiej drogówki w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu w organizmie i w tym stanie, wraz z kolegą jechał samochodem po alkohol. W Janowcu jego niebezpieczną jazdę zauważył puławski policjant, dla którego była to kolejna tego typu interwencja zrealizowana po służbie.

Wczoraj, 18.07.2021 r., w Janowcu, tuż po godzinie 10:00 funkcjonariusz puławskiej drogówki st. sierż. Paweł Sztobryn, jadąc z rodziną nad zalew zauważył, że poruszający się przed nim ford jedzie niepewnie. Kierowca nie trzymał toru jazdy momentami zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Policjant mając podejrzenie, że kierujący jest nietrzeźwy, postanowił zatrzymać pojazd. Gdy było to możliwe, wyprzedził forda i go zatrzymał. Już pierwszy kontakt z kierowcą potwierdził przypuszczenia funkcjonariusza, który natychmiast wezwał patrol będący w służbie.

Kierowca widząc, że nie uniknie konsekwencji próbował uciekać, ale został powstrzymany przez policjanta, dla którego była to kolejna tego typu interwencja przeprowadzona w czasie wolnym od służby. Na miejsce przyjechał patrol skierowany przez dyżurnego. Badanie wykazało, że kierowca forda ma 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna w tym stanie przewoził także pasażera. Jak oświadczył mundurowym, jechali po alkohol, który im się skończył.

Nieodpowiedzialny kierowca, który swym zachowaniem naraził na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i pasażera ale także innych użytkowników drogi, poniesie surowe konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2, zatrzymanie prawa jazdy na okres co najmniej 3 lat i wysoka grzywna. Będzie musiał także zapłacić świadczenie w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

(KWP w Lublinie / mw)