Dzielnicowi uratowali życie 35-latka Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Marcin Bis – dzielnicowy z ostrowieckiej komendy, w czasie wolnym od służby otrzymał niecodzienny telefon od jednego z mieszkańców. Z rozmowy wynikało, że 35-latek chce targnąć się na swoje życie. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnie przeprowadzonej akcji mężczyzna został uratowany.

W miniony piątek, 16.07.2021 r., kilka minut po godzinie 19:00 na telefon st. sierż. Marcina Bisa – dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w tym czasie znajdował się w domu po zakończonej służbie, zadzwonił mężczyzna. Rozmówca oświadczył, że chce targnąć się na swoje życie. Dzielnicowy niezwłocznie o całej sytuacji powiadomił dyżurnego ostrowieckiej jednostki, a następnie pozostając cały czas w kontakcie z 35-latkiem starał się ustalić miejsce jego pobytu. Mężczyzna oświadczył, że ucieknie jeśli zobaczy oznakowany radiowóz.

Dzielnicowy prywatnym pojazdem pojechał do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie dołączył do niego kolejny funkcjonariusz również będący już po służbie. Wspólnie rozpoczęli poszukiwania w rejonie, w którym mógł znajdować się mężczyzna. Po niedługim czasie stróże prawa odnaleźli desperata i nakłonili go aby wsiadł do samochodu. Policjanci powiadomili dyżurnego, który skierował do nich wsparcie. Finalnie mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Dzięki dobremu rozpoznaniu rewiru służbowego, szybkiej i profesjonalnej akcji przeprowadzonej przez st. sierż. Marcina Bisa i mł. asp. Roberta Wiącka nie doszło do tragedii.

(KWP w Kielcach / mw)