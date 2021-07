Policjant w dniu wolnym od służby pomógł rodzinie uciec z płonącego pojazdu Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bez chwili zawahania ryzykując swoje zdrowie, a nawet życie pomógł rodzinie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia.18 lipca 2021 roku na drodze S-8 przed węzłem Czerniewice, policjant mający dzień wolny od służby, pomógł kierowcy ewakuować z płonącego auta członków jego rodziny i zabezpieczył miejsce pożaru tak by nikt nie ucierpiał. Udowodnił tym samym, że policjantem jest się zawsze bez względu na okoliczności a niesienie pomocy innym jest priorytetem.

18 lipca 2021 roku około 21:20 sierż. szt. Cezary Koprek z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w dniu wolnym od służby jechał samochodem drogą S-8 w kierunku Warszawy, gdy zauważył przed sobą pojazd, z którego wydobywały się kłęby dymu. Kierowca tego pojazdu również zauważył zagrożenie i zatrzymał osobowego citroena na poboczu przed węzłem Czerniewice. W tym czasie policjant bez chwili zawahania zatrzymał w bezpiecznym miejscu swoje auto, zabrał gaśnicę i pobiegł ratować dobytek kierowcy. Pomógł mu wcześniej wydostać z jego wnętrza kobietę z dwójką dzieci i odprowadził ich w bezpieczne miejsce za barierami drogowymi.

Niestety ogień w komorze silnika był na tyle duży, że wykorzystanie kilku gaśnic nie pozwoliło ugasić pożaru. Policjant ustalił z kierowcą, że pojazd wyposażony jest w instalację LPG co dodatkowo zwiększa ryzyko jego wybuchu. Wraz z kierowcą oznaczyli w miarę możliwości miejsce pożaru, tak by nie doszło do zagrożenia dla innych osób. Wraz z policjantami ruchu drogowego z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy po chwili również dojechali na miejsce, pomógł zabezpieczyć miejsce pożaru pojazdu do czasu przyjazdu straży pożarnej.

Po zakończonej akcji gaśniczej przewiózł swoim autem wystraszone maluchy oraz ich mamę do rodziny. Swoją postawą sierż. szt. Koprek udowodnił, że policjantem jest się zawsze bez względu na okoliczności, a niesienie pomocy innym jest priorytetem.

(KWP w Łodzi / mw)