Była tak pijana, że pomyliła swojego syna z obcym dzieckiem Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 lipca 2021 roku policjanci ze skierniewickiej komendy podjęli interwencję w okolicy zalewu, wobec opiekunów którzy nietrzeźwi zajmowali się dwulatkiem. Dziecko zostało przekazane ojcu. O sytuacji powiadomiono sąd rodzinny. Matka może ponieść odpowiedzialność karną za narażenie syna na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W godzinach popołudniowych 16 lipca 2021 roku dyżurny skierniewickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące sprawowania opieki nad dwulatkiem przez nietrzeźwych opiekunów. Zdarzenie miało miejsce w okolicy kąpieliska zalewu Zadębie. Dzieckiem zajmowała się 32-letnia matka wraz ze swoim 41-letnim partnerem. Świadkowie widzieli, jak kobieta podeszła do obcego dziecka przekonana, że to jej syn. Widać było, że jest pijana. Przybyli na miejsce policjanci poddali opieuknów dwulatka badaniu na trzeźwość, które wykazało u nich po 2 promile alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze powiadomili ojca dziecka, który przybył na miejsce i przejął opiekę nad chłopcem. 32-letnia skierniewiczanka była wulgarna i agresywna w obecności funkcjonariuszy, za co została ukarana mandatem karnym. Policja powiadomiła sąd rodzinny o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem, czego skutkiem może być ograniczenie, a nawet odebranie praw rodzicielskich. Dodatkowo kobieta może ponieść odpowiedzialność karną za bezpośrednie narażenie syna na utratę życia lub zdrowia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)