Jechał z 2 promilami i na zakazie. Zatrzymała go dyżurna włodawskiej komendy Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że policjantem jest się 24 godziny na dobę kolejny raz swoją postawą udowodniła będąca na wolnym dyżurna z włodawskiej komendy. Po służbie podjęła pościg za kierującym audi, który jechał „wężykiem”. Dzielnicowi udzielający wsparcia policjantce zatrzymali 18-latka, który jak się okazało miał ponad 2 promile, a na dodatek złamał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 18.07.2021 r., rano, około godziny 8:30. Włodawska dyżurna aspirant sztabowy Magdalena Marszałek-Psuj wracając do domu po służbie zauważyła kierującego audi, który nie mogąc utrzymać prostego toru jazdy zjeżdżał co chwilę na przeciwległy pas ruchu stwarzając niemałe zagrożenie na drodze.

Policjantka podjęła pościg za kierującym informując o tym włodawską komendę. Po przejechaniu kilku kilometrów pojazd skręcił w boczną drogą i wjechał w drogę leśną. Policjantka zablokowała mu drogę wyjazdową uniemożliwiając tym samym dalszą jazdę. Mężczyzna widząc to opuścił auto i wybiegł do lasu. Policjantka w tym czasie wyjęła kluczyki z auta.

Na miejsce dojechali ze wsparciem dzielnicowi, którzy zatrzymali 18-latka. Badanie alkomatem wykazało, że młody włodawianin miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Na dodatek po sprawdzeniu w systemach policjanci ustalili, że kierując autem złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdami mechanicznymi.

Teraz 18-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu.

Aspirant sztabowy Magdalena Marszałek-Psuj kolejny raz swoja postawą pokazała, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Policjantka już wcześniej w czasie wolnym od służby zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym, innym razem nietrzeźwego kierującego, a rok temu 2 sprawców ugodzenia nożem.

(KWP w Lublinie / mw)