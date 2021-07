WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BIAŁYMSTOKU Data publikacji 19.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ponad 3 tysięcznym garnizonie podlaskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Wydarzenie to upamiętnia 102. rocznicę powstania Policji Państwowej. Dzisiejszy dzień był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z zastępcami i zaproszonymi gośćmi pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, wraz ze swoimi zastępcami, dzisiaj rano oddał hołd i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W niedzielne popołudnie odbyła się Msza Święta w Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie, którą celebrował biskup Henryk Ciereszko. Natomiast dziś rano w Parafii pw. św. Sofii Mądrości Bożej Hagia Sofia w Białymstoku modlił się w tych intencjach biskup supraski Andrzej. W trakcie nabożeństwa Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc podziękował księdzu Anatolowi Konachowi za blisko trzydziestoletnią posługę kapłańską kapelana podlaskich policjantów i powitał jego następcę księdza Aleksandra Aleksiejuka.

Następnie uroczystości przeniosły się do sali konferencyjnej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku nadinspektorowi Robertowi Szewcowi przez dowódcę uroczystości.

W dzisiejszej uroczystej zbiórce udział wzięli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk Sekretarz Województwa Podlaskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński, komendanci miejscy oraz powiatowi podlaskiego garnizonu, dowódcy: Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy policji a także reprezentanci związków zawodowych oraz kapelani podlaskiej Policji.

W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 911 funkcjonariuszy. Jako pierwszy, akt mianowania na stopień inspektora Policji odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski. W korpusie oficerów awansowało - 54 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 309 policjantom, w korpusie podoficerów - 411, zaś szeregowych - 137. Awanse wręczyli Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników Policji zostało dziś wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany, jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Złotym medalem został odznaczony Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 54 funkcjonariuszy podlaskiej Policji.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych.Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu podinspektora Wojciecha Chocieja, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z zastępcami otrzymali medale XXX-Lecia powstania NSZZ policjantów. Takimi medalami zostali odznaczeni również funkcjonariusze podlaskiego garnizonu.

Minione miesiące to czas trudnej i wytężonej służby podlaskich funkcjonariuszy, związanych z wykonywaniem zadań przy zwalczaniu pandemii Covid-19. W podziękowaniu za sumienna postawę i szczególne zaangażowanie w walkę z pandemią policjant z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku został wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowo przyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 11 nowych funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, który podziękował funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę i pracę: "...Dzisiejszy dzień jest dla naszej formacji dniem szczególnym, bowiem jest okazją do refleksji nad trudnym dla nas wszystkich czasem naznaczonym walką z pandemią i dalszymi wyzwaniami przed jakimi staje nasza formacja. Nikt lepiej od Was nie wie, jak wiele troski, poświęcenia i zaangażowania wymaga służba i praca w Policji. Słowa podziękowania przekazuję Waszym Rodzinom i Bliskim, którzy dzielą z Wami trudy codziennej służby. Widząc Wasze zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie i pracy mam powody do dumy. Za to wszystko Wam dzisiaj dziękuję...".

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3024 policjantów, w tym 670 kobiet. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 921 pracowników Policji.

