Pomóż nam w szybkich i skutecznych poszukiwaniach

Data publikacji 20.07.2021

Aby móc skutecznie prowadzić poszukiwania, policjanci wykorzystują specjalistyczny sprzęt, przeszkolone w tropieniu psy, przeczesują teren za pomocą dronów oraz kamer termowizyjnych. Często ogłaszany jest alarm dla całej jednostki - wszyscy policjanci stawiają się do służby, aby jak najszybciej odnaleźć osobę zaginioną. Liczy się czas oraz precyzja podjętych działań. Dlatego nie zwlekaj ze zgłoszeniem zaginięcia. Przeczytaj, co zrobić, aby wesprzeć policjantów w poszukiwaniu osób zaginionych.

Akcje poszukiwawcze osób zaginionych to niezwykle ważny element policyjnej służby. Liczy się tutaj czas oraz precyzja podjętych działań. Dlatego na Opolszczyźnie działa powołany przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu Nieetatowy Zespół do Poszukiwań Osób Zaginionych w Terenie Otwartym. W poszukiwaniach uczestniczą również policjanci prewencji z komend i komisariatów, kryminalni, funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych komendy wojewódzkiej oraz przewodnicy psów szkolonych w tropieniu i prowadzeniu poszukiwań. Policjanci wykorzystują drony, quady czy kamery termowizyjne. Pomagają nam strażacy oraz grupy poszukiwawcze działające na zasadach wolontariatu.

Aby pomóc policjantom w skutecznych poszukiwaniach, nie zwlekajmy ze zgłoszeniem zaginięcia. Nie trzeba czekać 24 godzin, nie ma ściśle określonego czasu dopuszczającego rozpoczęcie poszukiwań. Do każdego zaginięcia podchodzimy indywidualnie - im szybciej otrzymamy informacje o zaginięciu, tym skuteczniejsze mogą być poszukiwania.

Jeśli - niezależnie od upływu czasu - nieobecność osoby bliskiej wzbudza już w nas niepokój - czy to z racji jej wieku, choroby lub sytuacji życiowej - należy zadzwonić na nr alarmowy 112 lub udać się do najbliższej jednostki policji. Wówczas policjant przyjmujący zgłoszenie będzie zadawał nam różne pytania. Robi to po to, aby poszukiwania była jak najskuteczniejsze.

Dlatego pamiętaj:

- przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszom Policji;

- podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś;

- ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie;

- zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie;

- przekaż informacje o chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości;

- Nie ukrywaj niczego przed policjantem, odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Wszystkie informacje związane z osobą zaginioną i jej życiem mogą być ważne