Nietrzeźwy jechał całą szerokością drogi, był poszukiwany. Zatrzymał go policjant po służbie

Data publikacji 20.07.2021

Posterunkowy Szymon Rojek wracał ze służby, gdy na drodze zauważył kierowcę, który nie potrafił utrzymać prostej linii jazdy. Policjant wykorzystał moment zatrzymania się pojazdu, wybiegł ze swojego auta i zabrał kluczyki. Mężczyzna był agresywny i próbował wysiąść. Po badania alkomatem okazało się, że ma niemal trzy promile alkoholu w organizmie, jest poszukiwany i nie ma prawa jazdy.

Posterunkowy Szymon Rojek jest policjantem od kilku miesięcy. Służbę pełni w kostrzyńskim komisariacie, na co dzień dbając o bezpieczeństwo mieszkańców tego miasta. W miniony piątek , 16.07.2021 r., udowodnił, że wybór zawodu nie był przypadkowy. Po godzinie 20.00 wracał ze służby, kiedy na drodze w województwie zachodniopomorskim zauważył jadącego opla. Już po chwili policjant zorientował się, że kierowca ma problem z utrzymaniem prostej linii jazdy i może być pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie kierujacy oplem zatrzymał się w miejscowości Cychry. Wykorzystał to policjant, który wybiegł ze swojego auta, wskoczył przez okno i zabrał kluczyki. Kierowca próbował oddalić się pieszo, ale posterunkowy Szymon Rojek mu to uniemożliwił. Na miejsce dotarł patrol Policji. Szybko okazało się, że podejrzenia kostrzyńskiego funkcjonariusza były uzasadnione. 50-letni kierowca opla miał w swoim organizmie niemal 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu jego danych osobowych okazało się, że jest także poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany i poniesie konsekwencje swojej nieodpowiedzialnej jazdy.

(KWP w Gorzowie / mw)