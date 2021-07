38-latek odpowie za zabójstwo Data publikacji 20.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w czwartkowy wieczór, przed jednym z bloków w Czyżynach śmiertelnie ugodził nożem 39-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

15 lipca br. policjanci Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie patrolujący rejon Nowej Huty otrzymali zgłoszenie, że przed jednym z bloków w Czyżynach doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Po przybyciu na miejsce policjanci zobaczyli leżącego na chodniku człowieka, który posiadał rany kłute w okolicach klatki piersiowej. Funkcjonariusze natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a po przybyciu pogotowia ratunkowego przekazali go w ręce ratowników medycznych. Następnie poszkodowany został przetransportowany do jednego z krakowskich szpitali. Niestety pomimo wytężonych starań lekarzy, życia 39-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Tymczasem będący na miejscu na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że około 20.30, na placu przed blokiem wywiązała się awantura pomiędzy parą 38-latków, która wyszła z bloku, a czekającym na zewnątrz 39-latkiem. W trakcie przepychanki 38-latek wyciągnął z kieszeni nóż, którym kilkukrotnie ugodził w okolice klatki piersiowej swojego oponenta, a następnie wbiegł z powrotem do bloku.

Policjanci udali się do mieszkania, w którym przebywać miał napastnik, jednak go w nim nie zastali. Sprawdzili zatem klatkę schodową i okazało się, że sprawca ukrył się na ostatnim piętrze. Mundurowi natychmiast obezwładnili i zatrzymali agresora. Mężczyzna nie posiadał przy sobie noża, gdyż jak twierdził, wyrzucił go w czasie ucieczki. Policjanci dokładnie przeszukali rejon, w którym doszło do zdarzenia i w zaroślach przed wejściem do budynku znaleźli i zabezpieczyli nóż kuchenny.

Zatrzymany 38-latek był nietrzeźwy, miał ponad 2,6 promila, został przewieziony do pobliskiego komisariatu, skąd następnie trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych. W kolejnych dniach śledztwa 38-latek w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta w Krakowie usłyszał zarzut zabójstwa.

18 lipca na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)