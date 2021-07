Sprawcy nieodpowiedniego postępowania z odpadami zatrzymani przez policjantów Data publikacji 20.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w nieodpowiedni sposób usuwali i składowali odpady na terenie piaskowni w obrębie gminy Borów. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Przypomnijmy, że za tego typu przestępstwo może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

W ubiegłym tygodniu policjanci na terenie piaskowni w obrębie gminy Borów ujawnili pojazd ciężarowy, którym sprawca przetransportował hałdę zmielonych odpadów komunalnych, a także odpady znajdujące się już na terenie piaskowni.

W tej sprawie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zatrzymali dwóch mężczyzn. Są oni podejrzani o to, że wbrew przepisom ustawy transportowali, usuwali i składowali odpady w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zanieczyszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym, jest to czyn z art.183§1 Kodeksu Karnego, za który grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.