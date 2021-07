Fikcyjny podział gruntów umożliwiał nienależne wsparcie z UE Data publikacji 21.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 osób zatrzymanych do sprawy wyłudzeń dotacji z funduszy UE, to efekt ostatnich działań CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przy wsparciu żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, w tym obywatela Niemiec, które są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy szacują, że straty w wyniku działania grupy to 2,3 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie od 2020 roku prowadzą śledztwo dotyczące działalności grupy przestępczej wyłudzającej dotacje z Unii Europejskiej. Wszystko na to wskazuje, że grupa mogła działać w latach 2010-2019.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili akcję na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Kilkudziesięciu policjantów olsztyńskiego CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy z zarządów w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, a także żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Elbląga, zatrzymało 11 osób. Dziesięciu Polaków i jednego obywatela Niemiec, w wieku od 26 do 62 lat. Przeszukano także kilkanaście nieruchomości, w tym siedzibę spółki oraz mieszkania użykowane przez osoby podejrzane, zabezpieczając dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, a także pieniądze w różnych walutach.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, występowali o dotacje z UE dla jednej ze spółek działających w branży zwierząt hodowlanych. Metoda działania grupy polegała na przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności, od których była uzależniona wypłata środków finansowych o określonej kwocie. Dzięki tak sporządzonej dokumentacji wprowadzano w błąd ARiMR, wykazując fikcyjny podział gruntów - stwarzając sztuczne warunki do uzyskania wyżej wymienionych środków. Umożliwiało to uniknięcie m.in. degresywnych stawek dopłat i uzyskanie nienależnych, wyższych kwot wsparcia finansowego m.in z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystko wskazuje na to, że w wyniku działania grupy powstały szkody w kwocie 2,3 miliona złotych.

Zatrzymani usłyszeli 92 zarzuty m.in. dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, o co podejrzanych jest 10 osób, w tym dwie o kierowanie tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa oraz przedkładania dokumentów poświadczających nieprawdę w celu uzyskania dotacji. W tej sprawie zastosowano poręczenia majątkowe na ponad 380 tysięcy złotych.

Śledczy cały czas analizują materiał dowodowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy CBŚP