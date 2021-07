Kryminalni zabezpieczyli blisko 4,5 kg konopnego suszu

Chełmscy kryminalni zabezpieczyli blisko 4,5 kilograma suszu konopi oraz sprzęt służący do wytwarzania środków odurzających. W związku z tą sprawą zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli już notowani za przestępstwa narkotykowe. Jeden z nich poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. Z kolei drugi odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dzisiaj obaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty.