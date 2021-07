Podziękowania dla policjantów z Makowa Podhalańskiego Data publikacji 21.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech funkcjonariuszy z makowskiego komisariatu Policji otrzymało podziękowania od kierownictwa Banku Spółdzielczego w Jordanowie za szybkie i zdecydowane działania,dzięki którym wzniecony w placówce ogień został szybko ugaszony.

Przypomnijmy: w nocy 25 czerwca 2021 r. doszło do włamania do placówki Banku Spółdzielczego w Zawoi. Policjanci skierowani na miejsce zastali we wnętrzu budynku pożar. Natychmiast rozpoczęli gaszenie ognia, dzięki czemu nie doszło do większych strat w mieniu własności banku.

W poniedziałek tj.19 lipca br., Prezes Banku Spółdzielczego w Jordanowie Agnieszka Mroszczak i Wiceprezes banku ds. Handlowych Halina Trzop, osobiście podziękowały trzem funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim. Podziękowania w obecności Komendanta Powiatowego Policji insp. Dariusza Drobnego oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim kom. Piotra Lenarta otrzymał interweniujący na miejscu patrol tj. sierż. szt. Szymon Stokłosa – dzielnicowy Zawoi i post. Szymon Stalmach – funkcjonariusz z zespołu patrolowo-interwencyjnego. Podziękowania otrzymał również policjant pełniący tej nocy służbę dyżurnego Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim tj. sierż. Szymon Lenart - funkcjonariusz z Zespołu patrolowo-interwencyjnego.

(KWP w Krakowie / mw)