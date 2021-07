Centralne obchody Święta Policji Data publikacji 21.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę, w południe 21 lipca 2021 r., na dziedzińcu Belwederu odbyły się centralne obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Minister Spraw wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, a także kierownictwo polskiej Policji z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele.

Gości powitał szef Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przyjęcie zaproszenia oraz ministrom, parlamentarzystom, wojewodzie mazowieckiemu, przedstawicielom związków zawodowych, duchowieństwa oraz reprezentantom świata nauki, medycyny, kultury i sportu. Natomiast zwracając się do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział:

"Od ostatniego święta naszej formacji minął bardzo trudny, naznaczony przez pandemię rok. Stanęło przed nami wiele zupełnie nowych zadań. Zdaję sobie sprawę, że ich realizacja nie była łatwa. Nie mieliśmy przecież gotowych, wypracowanych od lat rozwiązań ani scenariuszy działań. Nasza cierpliwość, wytrzymałość i odporność na stres nieustannie poddawane były próbie".

Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, jak niebezpieczna była to próba. Niestety 21 funkcjonariuszy oraz 27 pracowników cywilnych polskiej Policji przegrało walkę z tą chorobą. Choć Polska według zebranych przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat znalazła się wśród państw, których obywatele najrzadziej padają ofiarami przestępstwa, przemocy lub wandalizmu, to jednak dochodzi do nieszczęść. Jedną z nich była tragiczna śmierć asp. Michała Kędzierskiego, który został postrzelony przez bandytę podczas interwencji w Raciborzu.

- Jestem przekonany, że wszystkie trudności, które jako formacja spotykamy na swojej drodze, udaje nam się przezwyciężyć właśnie dzięki waszej wytężonej pracy, profesjonalizmowi, wzajemnemu wsparciu, solidarności i zrozumieniu. Chcę, żebyście wiedzieli, że jestem dumny z bycia przełożonym tak niezwykłych ludzi – powiedział gen. insp. Jarosław Szczymczyk.

Przybyli funkcjonariusze oraz zaproszeni goście uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji zmarłych w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji, a szef resortu MSWiA wręczył im szable.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

insp. Roman Kuster – Zastępca Komendanta Głównego Policji;

insp. Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;

insp. Rafał Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;

insp. Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie;

insp. Piotr Leciejewski – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy;

insp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach;

insp. Marek Ślizak – Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Po wręczeniu nominacji generalskich, prezydent Andrzej Duda wręczył medale państwowe i resortowe. Krzyż Zasługi za Dzielność otrzymał st. post. Jakub Gotuk z KWP w Olsztynie, sierż. Mateusz Miedzik z KWP w Szczecinie oraz sierż. szt. Robert Śledź z KWP we Wrocławiu. Medal za Ofiarność i Odwagę otrzymali mł. asp. Grzegorz Gorski z KWP w Opolu, sierż. szt. Mateusz Wolny z KWP w Katowicach, podinsp. Krzysztof Domeracki z KSP, asp. Damian Gołembski z KWP Poznań i insp. Paweł Zawada z KWP w Bydgoszczy. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali Mateusz Kilich z KWP w Gdańsku i mł. insp. Jarosław Tomasik z KWP w Łodzi. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Elżbieta Kowal z KWP zs. w Radomiu i insp. Wojciech Kozłowski z KWP w Białymstoku. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP we Wrocławiu oraz Sylwia Trzeszczak z KWP w Krakowie.

W tym roku medale i odznaki resortowe w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego odznaczonych zostało: Złotą Odznaką Zasłużony Policjant – 90 osób, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant – 268 osób i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant – 905 osób. Dziesięciu uhonorowanych Odznakami funkcjonariuszy udekorował minister Mariusz Kamiński.

Laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” statuetki oraz listy gratulacyjne wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Komendy Stołecznej Policji, którą przyjął ich przełożony, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak.

Podczas przemówień okolicznościowych prezydent Andrzej Duda podkreślił wysiłek, jaki polscy policjanci włożyli w walkę z pandemią oraz utrzymanie bezpieczeństwa w kraju.

- Uważam, że polscy policjanci mogą być wzorem. Dziękuję za państwa służbę. Profesjonalną, odważną, bardzo często mądrą i wyważoną wtedy, kiedy trzeba było, żeby była wyważona. Po to, żeby stać na straży bezpieczeństwa i rzeczywiście to bezpieczeństwo zapewnić. Wszystkim. Ogromnie za to dziękuję! - powiedział prezydnet Andrzej Duda.

Marszałek Sejmu Elżbeta Witek w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na inną stronę policyjnej służby w dobie pandemii.

- Polscy policjanci starali się chociaż przez chwilę umilić pobyt ciężko chorych dzieci w szpitalu, wtedy kiedy te dzieci były izolowane, kiedy nie wolno im było wychodzić i odwiedzać rodziców, kiedy były same. Wy o nich pamiętaliście. Było wiele takich akcji, wszyscy je widzieliśmy. Wydaje się, że to były gesty, ale jakże znaczące, wtedy człowiek jest sam, chory, zamknięty – powiedziała marszałek Elżbieta Witek. - My przy polskiej Policji czujemy się bezpiecznie. Wiemy, że wtedy, kiedy jest zagrożenie, nie jesteśmy sami, że ktoś nad nami czuwa.

Został także odczytany list premiera Mateusza Morawieckiego z okazji Święta Policji, w którym podziękował funkcjonariuszom „za podążanie nie łatwą drogą służby ojczyźnie”, za odwagę i poświęcenie.

- Trzeba w tym dniu złożyć szczególne podziękowania za to, co robicie. Za waszą trudną, ryzykowną służbę. Ale i za efekty tej służby, które są bardzo dobre. Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw w Europie – powiedział na zakończenie minister Mariusz Kamiński.- Ten sukces nie wziął się z niczego. On wziął się z waszej determinacji, odwagi, konsekwencji zwalczania przestępczości w naszym kraju.

Uroczystości na dziedzińcu Belwederu zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Marszu „Polska Policja" oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Andrzej Chyliński/BKS KGP (mk)