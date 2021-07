Znieważyli policjantkę w Internecie. Akt oskarżenia wobec trzech mężczyzn trafił do sądu Data publikacji 22.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut znieważenia funkcjonariusza podczas wykonywania czynności służbowych usłyszało trzech mężczyzn, którzy zamieścili wulgarne i znieważające policjantkę komentarze pod filmem umieszczonym na portalu społecznościowym. Na filmie utrwalono interwencję przeprowadzoną przez giżycką funkcjonariuszkę. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu.

Pandemia i wywołane nią ograniczenia oraz obostrzenia wzbudzały i wciąż wywołują emocjonalne reakcje. Nie może to być jednak w żaden sposób usprawiedliwieniem dla osób, które w wulgarny sposób znieważają policjantów, którzy wykonują swoje zadania, działając na podstawie obowiązujących przepisów. Dotyczy to również przestrzeni internetowej i komentarzy bezmyślnie publikowanych tam przez użytkowników portali społecznościowych.

Na początku października 2020 roku w Giżycku doszło do policyjnej interwencji, podjętej wobec osoby, która nie stosowała się do obowiązującego wówczas nakazu zakrywania ust i nosa w określonych sytuacjach. Interwencja policjantki została nagrana przez jej świadka, a film zamieszczony później na portalu społecznościowym. Został opatrzony wulgarnym komentarzem skierowanym pod adresem interweniującej policjantki z Giżycka.

Przypominamy: Policjantka interweniowała wobec mieszkańca miasta, który idąc jedną z ulic nie miał zasłoniętych ust i nosa, co wówczas było wymagane wprowadzonymi przepisami. Na pytanie policjantki, dlaczego nie stosuje maseczki, w odpowiedzi mężczyzna skierował wulgaryzmy pod jej adresem. Ponadto był arogancki i wulgarny, nie stosował się do poleceń funkcjonariuszki i próbował ucieczki z miejsca interwencji. Został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do jednostki policji. Bezpośrednio po interwencji do sieci trafił filmik z wykonywanych czynności służbowych, opatrzony wulgarnym komentarzem w stosunku do funkcjonariuszki realizującej swoje zadania. Po ustaleniach i zebraniu materiału dowodowego, w tym zabezpieczeniu nagrania, policjanci prowadzili czynności w związku ze „znieważeniem funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”. Jest to przestępstwo z art. 226 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na to, aby przedstawić trzem mężczyznom w wieku 33, 35 i 40 lat zarzut znieważenia funkcjonariuszki w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i z powodu wykonywanego przez nią zawodu. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn.

Natomiast 37-letni mieszkaniec Giżycka, który nie stosował się do obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i dopuścił się podczas interwencji naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia interweniującej funkcjonariuszki, w marcu 2021 r. usłyszał wyrok skazujący go na rok i 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie, 1000 zł nawiązki na rzecz policjantki i 6000 zł tytułem zwrotu kosztów pełnomocnictwa.

(KWP w Olsztynie / kp)