Pamiętamy! Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz Kolega starszy sierżant Marcin Szpyruk zginął rok temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

STARSZY SIERŻANT MARCIN SZPYRUK

ur. 1988 r. – zm. 2020 r.

Referent Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Służbę w Policji rozpoczął 2 kwietnia 2014 r. na stanowisku kursanta Kompanii Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, w służbie kandydackiej. Następnie w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2018 r. pełnił służbę na stanowisku policjanta Kompanii Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. 1 lipca 2018 r. został mianowany na stanowisko policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 1 marca 2019 r. mianowany na stanowisko referenta w tej jednostce.

Był policjantem zdyscyplinowanym, prezentującym wzorową postawę etyczno-moralną. W codziennej służbie wykazywał się kreatywnością. Należał do grupy wyróżniających się funkcjonariuszy jednostki. Dawał dobry przykład i motywował innych policjantów do efektywnego pełnienia służby. Za swoje profesjonalne podejście do realizacji zadań służbowych, zaangażowanie oraz sumienność wielokrotnie wyróżniany nagrodami motywacyjnymi.

20 sierpnia 2020 r. w miejscowości Sztutowo, spędzając rodzinny urlop nad Bałtykiem, wszedł do wody ze swoją 12-letnią siostrzenicą. Podczas kąpieli, z nieustalonych przyczyn, oboje zaczęli się topić. Policjant pomógł nastolatce utrzymać się na powierzchni morza, wypychając ją w kierunku brzegu, jednakże sam nie zdołał wydostać się spod wody. Został wyłowiony przez ratowników po około 30 minutach. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić czynności życiowych, lekarz stwierdził zgon.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.