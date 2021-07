Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł przystawkę wózka inwalidzkiego Data publikacji 22.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 47-latka, który ukradł napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego. W wyniku przeprowadzonych czynności kryminalni odzyskali warte 8 tys. zł urządzenie, które niebawem wróci do swojego właściciela. Teraz mieszkaniec Kociewia stanie przed sądem, gdzie odpowie za popełnione przestępstwo.

W minioną niedzielę (18.07.2021) dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał zgłoszenie w sprawie kradzieży elektrycznej przystawki do wózka inwalidzkiego. Do zdarzenia doszło przed jednym z lokali gastronomicznych, gdzie właściciel pozostawił to urządzenie. Wartość strat oszacowana została na kwotę 8 tys. zł.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie oraz ustalili wstępne okoliczności tego zdarzenia. Sprawą zajęli się miejscowi kryminalni, którzy w wyniku przeprowadzonych czynności oraz działań operacyjnych ustalili personalia złodzieja. Wczoraj mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. W czasie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do kradzieży. Tłumaczył, że nie wiedział, do czego mogło służyć urządzenie, które ukradł. Chciał je rozkręcić, a części sprzedać na złomie.

Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych należących do podejrzanego mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli skradzioną przystawkę. Już niebawem wróci ona do swojego właściciela. Zatrzymany w tej sprawie 47-latek usłyszy teraz zarzut dotyczący kradzieży mienia. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KWP w Gdańsku / kp)