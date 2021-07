Uroczysty apel w Komendzie Głównej Policji z okazji Święta Policji Data publikacji 24.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę, w południe 24 lipca 2021 r., przed gmachem Komendy Głównej Policji odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. W uroczystości udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN Marek Doliński i Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk.

W imieniu Komendanta Głównego Policji, asp. szt. Waldemar Kozera z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji powitał obecnych na uroczystym apelu przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli kadry kierowniczej Policji, dowódcę CPKP „BOA”, dyrektorów i zastępców dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, przedstawicieli związków zawodowych policyjny oraz pracowników cywilnych Policji, przedstawicieli Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Po rozpoczęciu uroczystego apelu dokonano zmiany posterunku honorowego przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, a następnie minutą ciszy uczczono poległych policjantów oraz tych policjantów i pracowników Policji, którzy zmarli w wyniku zarażenia COVID-19.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej szef Policji wręczył policjantom odznaczenia.

Komendant Główny Policji wręczył medale za zasługi dla Policji Panu Markowi Dolińskiemu Dyrektorowi Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN i Panu Mariuszowi Kasprzykowi Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył również odznaczenia i medale za zasługi dla Policji oraz w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego funkcjonariuszom, którzy zostali wskazani na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie obecnym policjantom wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Zwracając się do obecnych gości oraz policjantów i pracowników Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział:

- Za nami bardzo trudny rok, mierzony od poprzedniego Święta Policji do dziś, naznaczony pandemią, sytuacją, z która nie mieliśmy wcześniej do czynienia i która zaskoczyła absolutnie wszystkich na całym świecie. Również dla nas była dużym zaskoczeniem, nie mieliśmy przygotowanych wariantów, scenariuszy, nie ćwiczyliśmy tego typu sytuacji. Z dnia na dzień spadło na nas mnóstwo dodatkowych zadań i obowiązków. Również i nas nie ominęły zakażenia i choroby.

Szef Policji przypomniał, że ponad 23 tys. policjantów zostało przez cały okres pandemii zakażonych koronawirusem, a niestety 21 policjantów i 27 pracowników cywilnych straciło życie.

- To dla nas ogromny ból, żal, ogromna strata…

Komendant Główny Policji podkreślił, że pomimo piętrzących się przeszkód i problemów, wszech atakującej choroby, to był rok niezwykle ciężkiej i efektywnej pracy funkcjonariuszy Polskiej Policji i za to należą się słowa ogromnego uznania i szacunku. Powiedział, że pomimo ogromu dodatkowych zadań związanych z ograniczeniem transmisji koronawirusa, jest pod ogromny wrażeniem i ma ogromną wdzięczność do funkcjonariuszy, że w sposób profesjonalny realizowali swoje zadania.

Szef Policji przypomniał również o jubileuszu 90 lat lotnictwa Polskiej Policji oraz 45 lat Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk wspomniał także aspiranta Michała Kędzierskiego, który został brutalnie zamordowany w Raciborzu, podkreślając, że ten dzień przyniósł ogromny ból wszystkim ludziom noszącym policyjny mundur i uzmysłowił wszystkim jak niebezpieczna jest policyjna służba.

- Wielki szacunek i niski pokłon, ale przede wszystkim wyrazy pamięci dla wszystkich tych, których nazwiska widnieją na tabliczkach epitafijnych na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji.

Kończąc swoje przemówienie Komendant Główny Policji z całego serca podziękował funkcjonariuszom za służbę, za profesjonalizm, za zrozumienie potrzeby pomagania i chronienia drugiego człowieka, które udowadniają każdego dnia.

- Życzę Wam nieustającej satysfakcji z tego co robicie pełniąc służbę i pracując w szeregach naszej formacji, niech ta satysfakcja będzie pisana poziomem bezpieczeństwa w naszym kraju, poziomem bezpieczeństwa naszych obywateli, życzę Wam z całego serca, abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do Waszych domów, aby zawsze w Waszych domach cieszył się ktoś z Waszego powrotu – dodał na zakończenie gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Po zakończeniu przemówienia Komendant Główny Policji złożył kwiaty przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” ku czci poległych funkcjonariuszy Policji przy wybrzmiewającej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pieśni „Śpij Kolego”.

Uroczysty apel zakończyło odebranie przez gen. insp. Jarosława Szymczyka defilady Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

