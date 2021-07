Wyłudzali kredyty na podstawie fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu Data publikacji 23.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Płoccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali cztery osoby, które wyłudzały kredyty na podstawie fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu. Podejrzani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą w płockiej komendzie uzyskali informacje o możliwości wyłudzenia kredytu w jednym z banków na terenie Płocka. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się do placówki bankowej, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn, podczas zawierania umowy kredytowej na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W wyniku dalej prowadzonych czynności, już następnego dnia mundurowi dokonali kolejnego zatrzymania, tym razem na terenie powiatu ościennego. Umowę kredytową na podobną kwotę, w banku na terenie Płocka, posługując się fałszywym zaświadczeniem zdążyła sfinalizować kobieta.

Intensywna praca i zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło ich w tym tygodniu do powiatu poznańskiego, gdzie zatrzymali kolejną kobietę, która wcześniej również wyłudziła podobny kredyt w placówce bankowej w Płocku.

Zatrzymane osoby zostały przesłuchane prze śledczych i usłyszały już w płockiej prokuraturze zarzuty. Zatrzymani mężczyźni to 47-latek, mieszkaniec Płocka oraz 59-latek z Warszawy. Jak się okazało, mężczyźni byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa. W stosunku do płocczanina prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec 59-latka zastosował dozór. Kobiety zaangażowane w przestępczy proceder to 37-latka z Gostynina oraz 47-latka mieszkanka Lubonia, również z prokuratorskim dozorem. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Jak ujawniają śledczy zatrzymani sprawcy oszustw są ze sobą powiązani. Funkcjonariusze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, dlatego nadal będą prowadzić czynności w tej sprawie. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

(KWP w Radomiu / mw)