„Utracone pióra” - Miejsce Pamięci w CBŚP

22 lipca, podczas tegorocznych obchodów Święta Policji w CBŚP nastąpiło odsłonięcie Miejsca Pamięci „Utracone pióra" upamiętniającego policjantów Biura poległych w służbie. To wyjątkowe miejsce jest wyrazem hołdu oddanego kolegom, którzy oddali Ojczyźnie to co mieli najcenniejszego – swoje życie. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Miejsce Pamięci „Utracone pióra” znajdujące się w siedzibie CBŚP jest symbolem hołdu dla policjantów, którzy zginęli tragicznie pełniąc służbę w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji / Centralnym Biurze Śledczym Policji. Przecięcia wstęgi, a tym samym odsłonięcia Miejsca Pamięci dokonali nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Jarosław Twardowski Prezes Zarządu Fundacji KGHM „Polska Miedź” i Marta Babienko-Olszewski autorka projektu. Ta niezapomniana chwila nastąpiła w obecności rodzin poległych funkcjonariuszy, zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników CBŚP. W uroczystości uczestniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, który poświęcił Miejsce Pamięci.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”. Te słowa roty ślubowania, do końca wypełnili mł. insp. Jacek Adamczyk, mł. insp. Witold Gontarz, st. asp. Ryszard Krzysztoń, nadkom. Marian Szczucki, podkom. Dariusz Marciniak, nadkom. Dariusz Mironów, asp. szt. Andrzej Bar, asp. Maciej Bożek, mł. insp. Krzysztof Tumiel i asp. sztab. Cezary Mokrzewski.

Tablica upamiętniająca tragicznie zmarłych policjantów powstała z inicjatywy kadry kierowniczej CBŚP z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia powstania Biura, przy ogromnemu zaangażowaniu policjantów i pracowników CBŚP. Realizacja pomysłu nie byłaby możliwa gdyby nie ścisła współpraca z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz wsparciu finansowemu Partnerów takich jak: Fundacja PZU, Fundacja Orlen, Fundacja KGHM „Polska Miedź” oraz Fundacja Lotto im. H. Konopackiej.

Projekt Miejsca Pamięci nazwanego „Utracone pióra” wykonała Marta Babienko-Olszewski z Pracowni architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego - Miss Babienko Design, która takimi słowami podsumowała inspirację koncepcji projektowej tego wyjątkowego miejsca: „Przyglądając się dokładnie logo Centralnego Biura Śledczego Policji dostrzegamy majestatycznego Orła, królującego nad czarną ośmiornicą. Orzeł prezentuje odwagę, determinację, odpowiedzialność w walce o sprawiedliwość – cechy, które przypisać można do Centralnego Biura Śledczego Policji. Gdy te wielkie ptaki unoszą się w powietrzu, pióra na końcach ich skrzydeł podwijają się ku górze do niemal pionowej pozycji. Takie ułożenie pozwala uzyskać maksymalną siłę nośną i przyczynia się do zwiększenia możliwości ptaków w locie. Jego siła tkwi w potężnych skrzydłach składających się z pojedynczych piór. Piór, które symbolizują policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji stojących w zwartym szeregu, gotowych do realizacji swoich trudnych zadań. Potrzebna jest do tego współpraca, odwaga i determinacja, ale także strategia i zaangażowanie, a potęga tkwi w zwartym układzie pojedynczych ludzi – ich odejście na wieczną służbę to wielka strata. Każde utracone pióro obniża siłę nośną… Ekspozycja dzieli się na dwie części, ciemną, kamienną ścianę będącą odzwierciedleniem majestatu organizacji oraz delikatne, błyszczące, odbijające światło ceramiczne pióra będące odzwierciedleniem delikatności ludzkiej duszy i kruchości ciała. To na nich zostały zamieszczone nazwiska poległych, symbolicznie nazwane „utraconymi piórami”. Ich produkcja to rzemiosło zaprawione artystycznym wkładem projektanta i rzemieślnika, oferujące unikalność i niepowtarzalność każdego jednego elementu. Tak jak unikalność i niepowtarzalność istot ludzkich. Każde z utraconych piór jest symbolem kolegów, przyjaciół, ojców i mężów, których już nie ma wśród nas… wypełnili rotę ślubowania… ale pozostaną w pamięci i w sercach”.