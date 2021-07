Wzorowa postawa dwóch nastolatków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Błyskawiczna i bohaterska reakcja dwóch młodych mężczyzn uratowała dobytek starszych mieszkańców Zagorzyc. Na widok dymu i ognia wydobywającego się z garażu, obudzili i wyprowadzili właścicieli domu oraz zaczęli gasić pożar. Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach insp. Wojciech Rak oraz Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, podziękowali chłopcom za ich godną do naśladowania postawę.

Przykład wzorowej postawy i błyskawicznej pomocy dali dwaj nastolatkowie z Zagorzyc. W połowie lipca br., wieczorem, młodzi mężczyźni, jadąc drogą zauważyli wydobywający się dym i ogień z garażu na jednej z posesji w Zagorzycach. Bez chwili wahania zaczęli budzić mieszkańców domu, który stał bardzo blisko budynku, który płonął. Wyprowadzili właścicieli, zaalarmowali sąsiadów i sami, jeszcze przed przybyciem służb zaczęli gasić pożar. Jak się później okazało ogień przechodził już na budynek mieszkalny, uszkadzając elewację i dach domu.

To dzięki ich szybkiej reakcji nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia, co mogło spowodować zagrożenie życie mieszkańców domu, gdyż jak oświadczyli seniorzy, w momencie pożaru już spali.

Reakcja 15 i 17 latka jest przykładem wzorowej postawy obywatelskiej. Mimo młodego wieku nie pozostali obojętni na los drugiego człowieka, tylko odpowiedzialnie pomogli i powiadomili służby.

Wczoraj, w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach wraz z Burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego spotkali się z młodymi bohaterami. Komendant oraz burmistrz zgodnie podkreślili, że ich postawa jest godna pochwały i naśladowania, gdyż chłopcy, nad własne bezpieczeństwo, postawili życie drugiego człowieka.

W spotkaniu uczestniczyli również rodzice nastolatków, którym również złożono podziękowania za wychowanie i wartości jakie przekazali swoim synom.

Nastolatkowie otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe prezenty.