Zatrzymani za kradzież samochodu i posiadanie 9 kg narkotyków Data publikacji 23.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z płockiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn do kradzieży nissana qashqaia, dokonanej w tym tygodniu na terenie miasta. Mundurowi w trakcie przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych zabezpieczyli blisko 9 kg różnego rodzaju narkotyków. Mężczyźni w płockiej prokuraturze usłyszeli zarzuty za posiadanie i handel narkotykami, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu w płockiej komendzie od dłuższego czasu prowadzili działania zmierzające do ustalenia sprawców kradzieży pojazdów na terenie Płocka. Na początku tygodnia miała miejsce w Płocku kradzież samochodu nissan qashqai. Śledczy od razu zajęli się i tą sprawą, mając na celu odzyskanie auta oraz zatrzymanie sprawców. Szybka reakcja i sprawnie zabezpieczone ślady doprowadziły ich do miejscowości Koło w Wielkopolsce. Kryminalni skutecznie zlokalizowali złodziei samochodu, a następnie przeszukując mieszkanie jednego z nich ujawnili aż 9 kg różnego rodzaju narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli również urządzenia służące do rozkodowywania systemów elektronicznych pojazdów.

Zatrzymani mężczyźni to 31- oraz 26-latek, mieszkańcy Koła w Wielkopolsce. Jak się okazało znani są organom ścigania za podobne przestępstwa. W płockiej komendzie mężczyźni usłyszeli zarzuty na razie za posiadanie znacznej ilości i handel narkotykami oraz za posiadanie narkotyków. Sąd Rejonowy w Płocku przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec starszego z zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec 26-latka zastosował dozór. Za popełnione przestępstwa grozi mężczyznom kara pozbawienia wolności do lat 10.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu płockiej komendy nadal będą prowadzić czynności w sprawie kradzieży pojazdów. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP zs. w Radomiu / kp)