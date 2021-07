Poszukiwany nie zatrzymał się do kontroli i usiłował potrącić policjanta Data publikacji 23.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował potrącić policjanta. Uciekając uderzał w radiowóz i próbował zepchnąć go z drogi. Kierowcy nie powstrzymała nawet jazda bez dwóch opon. Policjanci zatrzymali 32-latka po kilkunastokilometrowym pościgu. Okazało się, że był poszukiwany przez sąd za posiadanie środków odurzających. W jego samochodzie policjanci znaleźli amfetaminę, a on sam był pod wpływem alkoholu i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów, w tym czynnej napaści na policjanta. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z drogówki, w poniedziałkowy wieczór (19.07.2021) na ulicy Mickiewicza w Kolnie, zauważyli audi, które jechało na światłach postojowych. Kierowca zlekceważył polecenie do zatrzymania się, przyśpieszył i próbował potrącić policjanta, po czym zaczął uciekać. Mundurowi od razu ruszyli za nim w pościg. W trakcie ucieczki kierowca stale zwiększał prędkość, zmuszał innych kierowców do zjeżdżania z drogi i lekceważył między innymi znak stop i ustąp pierwszeństwa. Siedzący za kierownicą mężczyzna uderzał w ścigający go radiowóz i próbował zepchnąć z drogi. Pędząc przez jedną z miejscowości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. W wyniku tego prawa, przednia i tylna opona zaczęły się palić i spadły z obręczy kół. Nawet to nie powstrzymało kierowcy od ucieczki. Po kilkunastokilometrowym pościgu policjanci zatrzymali audi niedaleko Zabiela. Okazało się, że za kierownicą osobówki siedział 32-letni mieszkaniec powiatu kolneńskiego. W pojeździe była też jego 19-letnia partnerka. Mundurowi podczas przeszukania samochodu, w drzwiach kierowcy, znaleźli paczkę po papierosach, w której było ponad 20 gramów białego proszku.

Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 32-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających. Ponadto posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący od listopada 2018 roku. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Od mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość środków odurzających i alkoholu w organizmie.

Mieszkaniec powiatu kolneńskiego trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów, w tym czynnej napaści na policjanta. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)

Film 124-192959.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 124-192959.mp4 (format mp4 - rozmiar 30.02 MB)